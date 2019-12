Vuletić: Velike sile pokušavaju da istisnu jedna drugu na Balkanu

Sociolog Vladimir Vuletić rekao je da velike sile na Balkanu pokušavaju da jedna drugu istisnu i to čine preko leđa pojedinih država, pogotovo onih koji pokušavaju da vode nezavisnu politiku kakva je Srbija.



Vuletić je naglasio da to ništa suštinski ne mijenja na kursu Srbije koji je do sada bio jasan.

"Srbiji je stalo do toga da se problem Kosova i Metohije riješi i vrlo je jasno postavila model kako do tog rešenja doći, a to je kompromis, samo je pitanje šta koja strana pod tim što nazivamo kompromis podrazumeva. Tu ništa nema novo niti se razlikuje stav SAD", rekao je Vuletić za RTS.

On je naveo da je i ranije bilo naznaka da se SAD neće protiviti nekoj vrsti teritorijalnog razgraničenja, i ta pomjeranja nisu nova u stavovima.

"Nekada izgleda kao najava korekcija granica, to je nešto o čemu će vrijeme dati svoj sud", rekao je Vuletić.

Prema njegovim riječima, istorija je takva da se moć i snaga pojedinih velikih zemalja ogleda u tome koliko su ekonomski snažne i koliko mogu da pomognu onim zemljama koje tu pomoć očekuju.

"Ukoliko Zapad i SAD to ne mogu, a Kina i Rusija mogu, to govori o globalnijim pomjeranjima. Što se Srbije tiče, ona se ne opredjeljuje na ovaj ili onaj način, nego hoće da koristi prilike za ekonomski razvoj", zaključio je Vuletić.