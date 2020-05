Vučić žestoko osudio napad na Sergeja Trifunovića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je večeras gostujući u "Hit tvitu" napad na Sergeja Trifunovića, lidera Pokreta slobodnih građana.

"Za mene je užasno da su političari fizički napadnuti i to zaslužuje svaku osudu. Država je brzo reagovala. Ko je tu tome šta opsovao da sve u to ne ulazimo. Pa čak i da je opsovao, nemate pravo da koristite silu i zato je strahovito važno da je policija odmah uhapsila napadače", rekao je Vučić.

On je dodao da sa Trifunovićem ne bi gradili političke saveze.

"On je prije nekoliko dana baku nazvao "droljom", novinarku "prostitutkom". Njegova politika je suprotna u svemu što zastupam lično, ali to ne znači da može bilo ko da mu prijeti i da ga ugrožava. To je posljedica da postoji jedan ekstremni dio društva koji ne može da savlada prepreke, a ne može da bude na vlasti", ističe Vučić.

Vučić je rekao da nema sumnje da i vlast mora da nešto promijeni.

"Prije nešto više od dva mjeseca sam prestao da im odgovaram, to je dobar uvod, a najvažnije je ono što će se dešavati u parlamentu. Vidio sam nova istraživanja da će i partija gospodina Trifunovića biti u parlamentu i on će moći da kaže šta misli", kaže Vučić.

Dodao je da su sve pristalice SNS koje su napale DS i danas bili uhapšeni.

"Nemam milosti za pedofile, siledžije. Partijska knjižica neće nikog spasti", zaključio je Vulić, piše Blic.