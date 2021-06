Vučić zahvalio Putinu za aktivnu podršku interesima Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je ruskom ambasadoru u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku čestitku upućenu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom Dana Rusije, u kojoj mu je još jednom zahvalio za aktivnu podršku interesima Srbije.

"Koristim ovu priliku da još jednom izrazim zahvalnost Rusiji i Vama lično za aktivnu podršku državnim i nacionalnim interesima Srbije i njenoj politici mira, u korist stabilnosti regiona", naveo je Vučić u čestitki.

Vučić je poželio Putinu da nastavi da vodi zemlju putem blagorodne budućnosti i istakao da on lično ostaje posvećen razvoju čvrstog prijateljstva i svestrane saradnje Srbije i Rusije, saopšteno je iz pres-službe predsjednika Srbije.

"Viševekovna tradicija bratskih odnosa naših zemalja, isprepletane sudbine naših naroda i vrednosti koje delimo predstavljaju čvrstu osnovu za dalje jačanje strateškog partnerstva, zasnovanog na međusobnom poštovanju i poverenju", rekao je Vučić.

On je, podsjetivši na to da prijateljstvo srpskog i ruskog naroda karakteriše i međusobna solidarnost, istakao da je to potvrđeno i tokom pandemije, te poručio da Srbija neće zaboraviti velikodušnost Rusije i nesebičnu pomoć u borbi protiv tog savremenog izazova.

Vučić je prisustvovao danas prijemu u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu povodom obilježavanja Dana Rusije i tom prilikom uručio Bocan-Harčenku čestitku upućenu Putinu.

Dan Rusije obilježava se 12. juna, na dan kada je 1990. godine održan prvi Kongres narodnih poslanika Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, na kojem je donesena Deklaracija o državnom suverenitetu Rusije.