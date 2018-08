Vučić za razgraničenje sa Albancima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima i da to ne krije.

"To je politika koju predstavljam - za razgraničenje sa Albancima, a da li će ona dobiti podršku naroda ili ne... To da imamo teritoriju za koju se ne zna ko i kako je tretira i šta kome pripada, to je uvek izvor potencijalnog sukoba, nedaća i mnogo problema", rekao je Vučić novinarima u Šidu.

On je ocijenio da ne zavisi od Beograda da li će se u tome uspjeti, te dodao da je bezbroj puta rekao da je "za tango potrebno dvoje".

Vučić je rekao da, za razliku od Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, pojedinih zapadnih predstavnika i od "svih u domaćoj javnosti koji sve znaju", ne može da govori o nečemu o čemu se razgovara, jer bi time rušio poziciju Srbije i otvarao karte Srbije prije nego što je vrijeme za to.

"Kada budemo bili blizu bilo kakvog mogućeg rešenja za Kosmet, jasno i nedvosmleno ću reći građanima Srbije šta o tome mislim. Ako ikada budemo u prilici da donosimo rešenje, to treba da bude sveobuhvatan paket, koji se tiče mnogo toga, a nimalo uprošćen i jednostavan kao što neki zamišljaju", istakao je Vučić.

On je naveo da ne želi da se "prepucava" sa prištinskim zvaničnicima koji govore da nema promjene granica bez rata, da hoće jedinstveno Kosovo i Metohiju, da će se proširiti na Preševo...

"Mi da ništa ne dobijamo, za Srbe nema ništa, a za njih dodatno proširenje granica? Čestitam samo napred. A da li će da bude... Sami znate odgovor", naveo je Vučić.

Govoreći o ustašstvu u Hrvatskoj i napadima na njega, Vučić je rekao da je vidio da je bio vrlo popularan u Glini na koncertu pjevača ustaških pjesama Marka Perkovića Tompsona, gdje su mu uzvikivali uvredljive parole.

"Tada sam video da moja popularnost u Hrvatskoj vrtoglavo raste", dodao je Vučić, navodeći da Hrvati "mogu da prihvate i Antu Pavelića, ako hoće".