Vučić: Vrijeme je da se ujedinimo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je vrijeme da se Srbi ujedine oko svih važnih pitanja i da shvate da se samo zajedno mogu boriti za svoje interese posebno na Kosovu i Metohiji i u cijelom regionu.

Vučić je u intervjuu za današnji Alo istakao da će najvažnija poruka i sa skupa u petak u Beogradu, u okviru kampanje "Budućnost Srbije", biti poruka o ujedinjenju Srbije.

"Nakon gluposti i istinskog debakla skupa u organizaciji Ðilasa, Obradovića i Jeremića, koji su prijetili i nasilnim preuzimanjem vlasti, mislim da je važno da na sve njihove pozive na sukobe mi već u petak, na jednom od najvećih političkih skupova u Srbiji u posljednjih 50 godina, pozovemo ljude, ne političke stranke, na jedinstvo i ujedinjenje", rekao je Vučić.

On je rekao da je jedinstvo od presudnog značaja, kao i da će to ljudi u Srbiji i te kako dobro razumijeti.

"To znači da treba da se ujedinimo oko svih važnih pitanja i ekonomskog napretka Srbije i da pokušamo da shvatimo da se samo zajedno možemo boriti za naše interese posebno na Kosovu i Metohiji i u cijelom regionu i da dobro razumijemo da su poruke sukoba i podjela među Srbima loše za sve one koji žele da investirjau u našu zemlju i sve one koji žele da rade sa Srbijom", istakao je Vučić.

Povodom predstojećeg sastanka u Berlinu kaže da očekuje teške razgovore s albanskim predstavnicima, a da neće biti laki ni s Merkelovom i Makronom.

"Ali to nikakve veze nema s bilo kakvim rješenjem Kosova niti bilo šta slično. Tu će se govoriti prije svega o taksama i hoće li biti nastavka dijaloga. Nikakvo rješenje nije ni na vidiku. To je jedna od dodatnih laži na koju se ne bih posebno osvrtao", istakao je predsjednik.

On očekuje da u petak, 19. aprila, plato ispred Skupštine bude pun naroda, kao i da će to za opoziciju biti brutalno otrežnjenje i da će dobro razumijeti šta narod stvarno misli. Ocjenjuje i da oni nisu dobro razumjeli svoju poziciju.

"Nismo im ponudili dijalog u parlamentu zato što smo slabi i zato što mi nemamo izlaza, već zato što su oni slabi i zato što nemaju izlaza. Ponudili smo im častan izlaz da se ne brukaju više, da ne ruše ni svoj ugled i da ne probaju nešto nasilno da urade", naveo je Vučić.

Dodao je da će, ako taj izlaz ne iskoriste, pružiti priliku nekoj drugoj alternativi da ubuduće stane na njihovo mjesto.

Na konstataciju da skup dolazi samo nedjelju dana nakon okupljanja opozicije na istom mjestu, Vučić ističe da ovo nije nikakav miting upozorenja.

"Mi smo sačekali i pustili ih da se izduvaju, da pokažu da ne umiju ništa da urade, da ne mogu da dovedu ni osam hiljada ljudi iz cijele Srbije. Pustili smo da se to sve istopi…", napominje predsjednik.

Govoreći o zahtjevima koje je taj dio opozicije postavio, on ocjenjuje da se ključni uslovi uopšte ne tiču naroda i građana Srbije, već tajkunskog biznisa.

"Koga je u običnom narodu briga za REM, u čijem interesu onda oni rade? Pa, u interesu tajkuna Šolaka i Ðilasa. Oni su svoj privatni biznis ubacili u političke zahtjeve. Nisu se sjetili da pitaju šta ćemo da radimo s našim medicinskim sestrama, vojnicima, socijalnim radnicima…Ne, ne, dajte sve pod kontrolu našeg tajkunskog biznisa, da stavimo šapu na sve", ocjenjuje Vučić.