Vučić: Veliki dan sa Srpsku i Srbiju

Danas je veliki dan za Srbiju i Srpsku, za celokupan srpski narod. Danas slavimo jedinstvo i slobodu. Nema viših i važnijih vrednosti od jedinstva našeg naroda i slobode za koju su se naši preci uvek borili i za koje ćemo uvek morati, želeti da se borimo i u budućnosti. Čestitam narodu u Republici Srpskoj, čestitam narodu u Srbiji i svim Srbima širom sveta. Svojom zastavom, svojom prelepom crveno, plavo, belom zastavom se ponosimo i čuvaćemo je i umeti da čuvamo našu zemlju, ali umeti zajednički da čuvamo i naš narod. Tako ujedinjeni ostavićemo trag u istoriji i Evrope i sveta i imaćemo dobru i sigurnu budućnost.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 15, 2020 at 4:15am PDT