Vučić: Velika pobjeda, EMS ostaje na Kosovu VIDEO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija odnijela veliku pobjedu u energetskoj agenciji ENTSO-E – zahvaljujući glasovima Mađarske, Rumunije i Bugarske, Elektromreža Srbije će ostati na Kosovu.

Vučić je rekao da je Mađarska glasala protiv prijedloga da se EMS ukloni sa KiM, kao i Rumunija i Bugarska i Grčka.

"Prvi put su Makedonija i Crna Gora bile uzdržane, hvala im na tome", rekao je Vučić.

Ocijenio je da je to velika pobjeda Srbije.

Vučić je u četvrtak upozorio da Evropljani pokušavaju protivpravno da izbace Srbiju iz energetske mreže za sjever Kosova.

"U nacrtu energetskog sporazuma bilo je jasno da mora da se formira Zajednica srpskih opština (ZSO), koja bi osnovala dve mješovite kompanije na sjeveru. One bi bile prenosnik do albanskog operatera iz Prištine. Pošto nije formirana ZSO, krivicom Prištine, oni nama hoće to da otmu – da nam otmu pravo da transferujemo struju, da izgubimo jedan dalekovod prema Makedoniji, dva dalekovoda prema Albaniji, tri prema Crnoj Gori", rekao je tada Vučić.