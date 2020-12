Vučić: Uvredljivo je da ne dočekate gosta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, komentarišući odbijanje Sarajeva da ugosti Sergeja Lavrova, da je uvredljivo da ne dočekate gosta na najbolji način.

"Što se tiče onoga u Sarajevu, da budem iskren, uvijek je uvredljivo da ne dočekamo gosta na najbolji mogući način. Ali svako bira svoj put, a o argumentaciji da je Lavrov govorio o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, imao bih dosta protiv pitanja i argumenata", kazao je on.

Vučić je rekao da nije prekinuo državne kontakte čak ni kada je, kako kaže, bilo pokušaja njegovog ubistva i linčovanja u Srebrenici.

"Lijepo je pokazati gordost na jedan dan, a sutradan? Šta je narod dobio od toga? Јa bih se drugačije ponašao, al' oni su bolji političari od mene", kazao je Vučić.

On se osvrnuo na to što je Crna Gora riješila da uvodi sankcije Ruskoj federaciji i potvrdio da Srbija to neće učiniti.

"Sigurno su oni bolji političari od mene, ali mi nećemo uvoditi sankcije Rusiji", potvrdio je Vučić.

Na potpitanje o poređenju Milorada Dodika sa Adolfom Hitlerom u Sarajevu, Vučić je rekao da mnogi pokušavaju da prekrajaju istoriju.

"U glave mnogih ljudi ušlo je falsfikovanje istorijkih činjenica i mnogi zaboravljaju da su upravo najstradalniji narod, više nego svi jugoslovenski narodi zajedno upravo Srbi", kazao je Vučić.

Dodao je i da je sa Lavrovim razgovarao o situaciji u Evropi, te da je dobio veoma značajne informacije.

"Informacije iz jednog drugačijeg ugla, tako možete na objektivniji način da sagledate situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi. Trudimo se da znanja i informacije Lavrova iskroistimo za napredak Srbije", zaključio je on.

Podsjetimo, dva člana Predsjedništva BiH nisu prisustvovala sastanku s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom u Sarajevu.