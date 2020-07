Vučić: U nasilju u Beogradu umiješane strane službe

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u organizaciju nasilja u Beogradu bile umiješane inostrane službe u Beogradu i ocijenio da je njihov cilj bio nanijeti štetu ugledu Srbije i izvršiti pritisak na Beograd pred razgovore u Parizu o Kosovu i Metohiji.

Vučić je u obraćanju naciji rekao da je sinoćnje nasilje bilo najbrutalnije političko nasilje u proteklih nekoliko godina i da demonstracije nemaju nikakve veze sa mjerama za sprečavanje kovida-19.

"Skup je bio dobro organizovan, a podbacio je deo bezbednosnih službi, jer je tek kasnije uočeno da je bilo i upliva inostranih službi u organizaciju. Policija je u skladu sa zakonom vratila kontrolu, jer su se pristojni ljudi sami sklonili", naveo je Vučić.

On je istakao da su ekstremisti desničarskih i profašističkih organizacija napali Narodnu skupštinu Srbije i provalili u zgradu, što je izvršenje najmanje dva teška krivična djela, te da su učesnici govorili o izdaji, migrantima, 5G mreži i "zemlji kao ravnoj ploči".

"Cilj je bio samo naneti štetu ugledu Srbije i napraviti pritisak pred odlazak delegacije u Pariz i da ne mogu da budu snažni koliko su mogli u tim pregovorima o Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

On smatra da je to poruka "onima spolja" koji, kako je istakao, "misle da ne znamo sa koliko su prstiju bili upleteni u ono što se dešavalo sinoć".

"Nije Srbija šaka zobi da je neka od spoljnih službi i grupa ekstremista uzdrma kao ranije", poručio je Vučić.

On je rekao da će svi koji su učestvovali u spaljivanju automobila i povređivanju policajaca biti strogo kažnjeni u skladu sa zakonom i tu nikakve milost neće biti.

"Svi moraju jedanput da se nauče redu i poštovanju zakona, kompromisa sa nasiljem i huliganima neće biti. A svima spolja koji su mislili da mogu da sruše Srbiju poručujem - Srbija je tvrđi orah nego što mislite da biste tek tako mogli da je srušite, biće još jača", istakao je Vučić.

Vučić je rekao da je uočeno da su u incidentu učestvovali i ljudi iz regiona.

"Šta su ljudi iz regiona tražili ovde? Šta je njihov cilj i misle li stvarno da je moguće srušiti jednu državu na takav način. Sve što je zasnovano na nasilju ne može da prođe. Neće nas uplašiti pretnjama nasiljem", poručio je Vučić.

On je rekao da sutra ujutro ide u Pariz, a onda u Brisel, ne da bilo šta izda već da se bori za Srbiju, Kosmet i srpski narod.

"To je moj posao i to ću da radim. Ne želim da dozvolim bilo kome da nam drži patriotske pridike i lekcije. To nije imalo nikakve veze sa koronom", naglasio je Vučić.

On je pozvao ljude da ne izlaze na demonstracije i proteste, ne zato što se plaši, nego da ne bi dolazilo do daljih zaražavanja virusom korona, jer danas je 357 zaraženih i ovo je drugi najgori dan po zaražavanju, a 11 preminulih, dok je 118 lica na respiratoru.

Vučić je najavio da će Krizni štab sutra donijeti nove, vjerovatno oštrije mjere, protiv širenja epidemije, ali bez uvođenja policijskog časa.

"Biće pooštravanja mera za Beograd. Imajući u vidu težinu situacije sa kojom se suočavamo, ja sam imao u vidu vanredno stanje. Mere će se pooštriti, ali neće biti policijskog časa. Ja nisam za to, ali poslušaću kolege. Poštovaću mišljenje struke. Posle svega što je sinoć bilo, bilo bi me sramota da odstupim od svojih reči i teško mi je da tako odlučim, ali slušam struku", rekao je Vučić.