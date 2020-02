Vučić: Srbija se nalazi u iskušenju; Dodik: Pređena crvena linija

U Predsjedništvu Srbije završen je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona, a tema razgovora je situacija u Crnoj Gori i BiH.

- Nalazi se Srbija pred velikim političkim iskušenjem, i to u trenutku kada je najsnažnija i politički i ekonomski u poslednjih 50 godina. Uspeli smo nešto što smo sanjali decenijama, i uz prihvatanje poruke patrijarha Irineja o jedinstvu i solidarnosti, uvek smo bili uz naš narod u Srbiji i Bosni i Hercegovini - rekao je Vučić.

On je građanima čestitao vjerski i državni praznik. Kako je naveo predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, predstavnici Srba iz Crne Gore su zadovoljni današnjim sastankom.

– Zahvalio sam se danas svima koji su za dio srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori, stali sa nama rame uz rame – naveo je on.

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je ranije donešena dekleracija SDA da se uruši Republika Srpska, jer su donijeti zakoni da se sada ulazi i u našu imovinu. Za nas je to pređena crvena linija, ali to podržavaju zapadne zemlje. Ljudi u RS to znaju, i danas sam sve upoznao sa tim – istakao je Dodik.

Sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi Srbije Nebojša Stefanović, Ivica Dačić, Goran Knežević, Aleksandar Vulin, kao i generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković.

Vučić je ranije rekao da ga veoma brine situacija u Republici Srpskoj i da Srbija ima odgovornost prema srpskom narodu i da će brinuti o njemu ma gdje se nalazio. Vučić je, povodom situacije u BiH, rekao da je za Srbiju najvažnije da se sačuva mir u BiH i da brine o srpskom narodu, zbog čega Srbja i ulaže u svaku opštinu u Republici Srpskoj.

– Dali smo više novca od svih prethodnih vlasti zajedno i nastavićemo još da ulažemo. Imaćemo sastanak i sa srpskim organizacijama iz Crne Gore, pomoći sve što možemo poštujući ustavni poredak Crne Gore – rekao je predsjednik Srbije.