Vučić: Srbija ne može da ćuti, plašim se da bismo se Đukanović i ja teško razumijeli

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, nakon sastanka sa predstavnicima srpskih krugova u Crnoj Gori, da su zabrinuti zbog najnovijih događaja u toj zemlji. Poručio je da će država Srbija biti uz svoj narod.

Vučić je u intervjuu za TV Prva rekao da su na konferencijskom sastanku u Srpskoj kući u Podgorici bili predstavnici svih srpskih organizacija u Crnoj Gori, kao i politički predstavnici.

Neki od njih su, kako kaže, nerijetko govorili loše jedni o drugima, a sada su prvi put zajedno govorili o borbi za opstanak srpskog naroda.

- Čuo sam bojazan i strah ljudi da neko možda planira da rješava problem sa srpskim narodom na sličan način kao ranije u SFRЈ. Ne želim da vjerujem u to, ali se bojim - rekao je Vučić i poručio da Srbi u Crnoj Gori mogu da računaju na podršku Srbije.

- To je obaveza Srbije, čuvanje pisma, jezika. To nastavljamo i to smo dogovorili - naveo je Vučić.

On je dodao da su svi oni zabrinuti zbog hapšenja episkopa Јoanikija i cijele situacije u Crnoj Gori.

- Srbija će biti uz svoj narod, uz srpsku crkvu. Srbija poštuje Crnu Goru kao državu, ali ne može da ćuti i zanijemi pred onim što se njenom narodu događa - istakao je Vučić.

Smatra da je u Crnoj Gori na djelu strategija koja za cilj ima smanjenje broja Srba s obzirom na to da je 2021. popis u toj zemlji.

- Ne mislim da ih neko likvidira, već da se izjašnjavaju drugačije. Naš posao je da pomognemo očuvanju identiteta srpskog naroda u skladu sa svim normama međunarodnog prava - naglasio je Vučić ukazujući na to da su se mnogi Srbi u Crnoj Gori uplašili zbog događaja u posljednjih godinu i po dana i, kako kaže, izvrtanja činjenica.

Odgovarajući na pitanje da li će razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanović, Vučić je rekao da može da razgovara sa svakim, ali da se plaši da bi njih dvojica teško razumijeli pozicije jedan drugog.

Komentarišući izjavu predsjednika Sjeverne Makedonije Steve Pendarovskog, koji je izjavio da je protiv razmjene teritorija između Beograda i Prištine, Vučić je rekao da je Pendarovski samo želio da se dodvori Njemačkoj jer je sličnu izjavu dan ranije imao i ministar spoljnih poslova te zemlje Hajko Mas.