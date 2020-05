Vučić: Srbija ide ka EU, ali neće protiv saveznika

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na skupu pod nazivom "Svijet poslije virusa korona" u Beogradu da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da neće ići protiv saveznika i ljudi koji su joj pomagali tokom epidemije, te će se držati svoje slobode i nezavisnosti.



"Radićemo i sa Kinom i sa Rusijom. Mi imamo hiljadu puta manju trgovinsku razmenu sa Kinom nego neke od zemalja koje bukvalno na dnevnom nivou izdaju saopštenja i pišu novinske natpise protiv Srbije i mene zbog ogromne saradnje sa Kinom", rekao je Vučić.

On je naglasio da se Srbija na to neće obazirati jer je odavno navikla na dvostruke standarde, a za nju je sada najbitniji oporavak svjetske ekonomije, posebno onih zemalja koje su iz pandemije na globalnom nivou izašle kao lideri, a to su, prije svega, Njemačka, Kina, SAD i Rusija koja je uvijek uz Srbiju i podrška njenom suverenitetu.

"Mi najviše zavisimo od evropske ekonomije, zato je najvažniji onaj paket od 750 milijardi, po kakvim god uslovima. Što prije se oni oporave to će biti bolje Srbiji. Istovremeno, za nas je važan oporavak i američke i ubrzan rast kineske privrede i naravno ruske. Sve što se brže oni budu oporavljali mi ćemo imati veći rast i uspevati da obezbjedimo bolju poziciju za Srbiju", istakao je Vučić.

Naveo je da će Srbija nastaviti da radi na svom ekonomskom rastu i da jača privredni uticaj u regionu, jer će tako biti u poziciji da pomogne srpskom narodu koji živi van granica Srbije.

"Bićemo veoma posvećeni tome", poručio je Vučić.