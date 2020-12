Vučić: Srbe porediti sa nacistima? Mi smo narod koji je najviše stradao od Hitlera

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući večeras na televiziji Prva, zajedno sa izvršnim direktorom Fonda za otvoreno društvo Milanom Antonijevićem i profesorom Fakulteta političkih nauka u penziji Ivom Viskovićem.

O Igmanskoj inicijativi, čiji su potpisnici i Antonijević i Visković, Vučić je pitao njih šta bi tačno promijenili, tačnije šta bi od nadležnosti prebacili na koju stranu.

"Šta bi ti divni ljudi uradili, koje vi podržavate? Recite mi samo u jednoj rečenici, ili ni to nećete da nam kažete. Kada stvari postavite crno-bijelo, nikada nećete dobiti odgovor od njih. Ili ćete dobiti odgovor kao od Bisere Turković, da je Dodik Hitler, a Republika Srpska ne treba da postoji", istakao je Vučić.

Vučić je naglasio da je neshvatljivo da neko predstavnika Srba u BiH, najstradalnijeg naroda na Balkanu neko poredi sa Hitlerom.

"Zato to pitam i strane predstavnike. Šta je to što ćemo da mijenjamo? Evo da objasnim zašto to pitam. Od uspostavljanja ustava BiH, ja sam donio da vam pročitam da vidite nadležnosti entiteta. Nadležnosti BiH su samo carinska politika, monetarna politika, migraciona politika, i tako dalje. Sve ostalo je u nadležnosti entiteta", dodaje predsjednik Srbije.

Vučić je potom ponovio da se teži oduzimanju nadležnosti entiteta, što se vidi i kroz pokušaj uspostavljanja Vrhovnog suda.

"Odbrana, pa i bezbjednost, su u nadležnosti entiteta. A jeste li vi čuli za Vojsku Republike Srpske. Nema je, za to su zaslužni Pedi Ešdaun i ostali", zaključio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.