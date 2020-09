View this post on Instagram

"Na nekoliko desetina metara smo od Bele kuće i za nekoliko minuta počinje važan sastanak sa prištinskom delegacijom pod pokroviteljstvom predsednika @realdonaldtrump, to neće biti lak sastanak za nas. U svakom slučaju mi smo spremni! Daćemo sve od sebe da postignemo kompromis po važnim ekonomskim pitanjima. Želimo mir, želimo stabilnost, želimo napredak Beograda, Prištine i celog našeg regiona i pre svega moraćemo da brinemo o našem narodu na KiM. Video sam brojne arogantne i bahate izjave albanskih zvaničnika sa KiM koji govore o priznanju Kosova. Moja poruka svima u našoj prelepoj Srbiji je - predaja nikada nije bila opcija! Živela Srbija." Predsednik Vučić pred početak razgovora u Beloj kući.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 3, 2020 at 6:44am PDT