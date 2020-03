Vučić se obratio u Vašingtonu: Srbi i Јevreji su se podržavali i podržavaće se

Hvala rukovodstvu @AIPAC na gostoprimstvu. Bila mi je čast da govorim na konferenciji #AIPAC20. Snažno podržavam misiju AIPAC-a. Srbija, Izrael i Sjedinjene Države mogu mnogo toga da postignu ako sarađuju i ako se udruženim snagama založe za zajedničke interese. #AIPACProud . . Thank you to the leadership of @AIPAC for hosting me. It was an honor to speak at the #AIPAC20 Policy Conference. I strongly support AIPAC's mission. Serbia, Israel, and the United States can achieve much by working together and jointly pursuing our common interests. #AIPACProud

