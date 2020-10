Zahvalnost Evropskoj komisiji za predstojeću podršku regionu

"Želeo bih da izrazim iskreno zadovoljstvo zbog posete komesara za susedsku politiku i proširenje, iskrenog prijatelja Srbije, Olivera Varhejija i da mu se zahvalim na naporima da unapredi pregovarački proces koji vodi Srbiju ka punopravnom članstvu u EU. Mi smo u današnjim razgovorima, čini mi se i najkonkretnije govorili o budućnosti naše zemlje, o ekonomskom i investicionom paketu, kao i infrastrukturnim projektima. Veoma sam zahvalan komesaru i EU na velikoj podršci koju će u narednih sedam godina pružiti i Srbiji i celom regionu. Radujemo se svemu što dolazi u ceo naš region." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa evropskim komesarom za susedstvo i proširenje Oliverom Varhejijem.

