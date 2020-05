Vučić: Sa ponosom ću 24. juna na Crvenom trgu nositi zastavu Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će na poziv zvanične Moskve 24. juna prisustvovati proslavi Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, te da će sa ponosom nositi zastavu Srbije.

"Dobio sam poziv iz Moskve i naravno predstavljaću Srbiju na Paradi pobede povodom 75 godina od pobede nad fašizmom. Malo koja zemlja ima i može da se podiči takvom antifašističkom tradicijom kao što je Srbija i sa ponosom ću i nositi i držati barjak naše otadžbine u Moskvi na Crvenom trgu", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".

Na pitanje koji će to biti susret sa predsjednikom Rusije Vučić je odgovorio da je riječ o 17. ako ne i 18. susretu.

Komentarišući činjenicu da Srbija nije ni na drugom proširenom spisku zemalja čijim graćanima je dozvoljen ulazak u Crnu Goru, Vučić je ocijenio da se, ako se analiziraju razlozi koje je navela Podgorica, uviđa da je takva odluka politička i nema veze sa zdravstvenim kriterijumima.

"Kada kažete 25 na 100.000 zaraženih. Mi možemo samo više da imamo ne manje. Ne znam kako su našli to da je 12 u Nemačkoj na 100.000 i tako dalje. Po kojoj to računici? Pri tom ne računaju mrtve. Nikakvi to principi nisu i jasno da je reč o politici", rekao je Vučić.

On je naglasio da nije bio u kontaktu ni sa kim iz vlasti Crne Gore.

"Nisam bio u kontaktu. Uvek sam spreman da razgovaram, ali o ovome ne znam šta bih i kako bih pošto je svakom jasno da ovo sa bilo kavim zdravstvenim kriterijumima nema veze. Sad vi mene objašnjavate da je /samoproglašeno/ Kosovo nešto dobro uradilu. Oni dva dana nisu imali ni jedan test. Mi smo im poslali testove, a sad vi meni pričate o tome", rekao je Vučić.

Kada je riječ o zabrani ulaska srpskih državljanima u Hrvatsku, iako je ta zemlja za određeni broj država otvorila granice, Vučić je rekao da državljani Srbije mogu da idu u Mađarsku, Bugarsku, Rumuniju, Severnu Makedoniju, BiH i Grčku.

"Јa Hrvatsku razumem. Hrvatska je u prvom kvartalu imala rast 0,4 odsto, Srbija 5,1 odsto. Sasvim ih razumem i dalje neću ništa da komentarišem", kaže Vučić.