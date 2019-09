Vučić: Rusija će biti uz nas

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je, pred današnje obraćanje u UN, da je srpska delegacija u Njujorku uradila dobar posao kao tim i naglasio da nije slučajno rekao da će u narednom periodu biti još zemalja koje će promijeniti svoj stav o Kosovu i Metohiji.

Vučić je, u izjavi novinarima, nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom u sjedištu UN, rekao.

"Neki su sa sprdnjom govorili da smo jurcali svuda, na svakom mjestu. Razgovarali smo sa predstavnicima zemalja koje su mnogi potcjenjivali. Bio sam srećan kada smo se više puta sreli i pozdravili sa čovjekom koji nas naziva braćom – premijerom Sent Vinsenta i Grenadina. To su ljudi koji imaju svoj glas u UN i mi smo nekada tome nemjarno i nehajno pristupali, a danas neuporedivo ozbiljnije", objasnio je Vučić.

Izrazio je veliku zahvalnost svim članovima srpskog tima koji su se u UN, kako kaže, borili strastveno, profesionalno i odgovorno, ozbiljno za svoju zemlju – kako ministar Dačić, tako i ljudi iz Misije Srbije pri UN.

"Nemamo previše novca za takve stvari, ne možemo da se takmičimo sa nekim drugima. Pogledajte šta rade najmoćnije zemlje muslimanske, katoličke – kupuju ove zgrade oko UN kao da je to džabe, a to košta milijarde. Mi to nemamo i ne možemo sebi da priuštimo. Nemamo ni tu snagu lobiranja, a nemamo ni novac kakav Albanci dobijaju, baš iz Njujorka, Čikaga i Detroita najviše", rekao je on.

Sa onoliko malo sredstava sa koliko raspolažemo mislim da radimo veoma dobar i vazan posao za Srbiju, rezimirao je Vučić.

"Nisam slučajno rekao da u narednom periodu imamo još zemalja sa kojima razgovaramo i koje mijenjaju svoj stav o Kosovu. Da li će to suštinski i dramatično da promijeni sve – neće, ali daće određenu vrstu taktičke prednosti u svemu tome i za sve to morate da se borite. Ako stvari krenu nizbrdo i ako to bude takav trend nećemo imati nikakvu ni pregovaračku poziciju. Veoma je važan ovaj ogroman napor koji ljudi ulažu", naglasio je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da ne treba očekivati nikakva čuda i da bi oni, koji bi to govorili, bili neozbiljni i neodgovori ljudi.

"Da li popravljamo poziciju na terenu, ili za nekoliko jardi, kako se kaže u američkom fudbalu? Mislim da to radimo. Da li će to zadovoljiti Srbe i građane Srbije, koji nerijetko očekuju ono što je nemoguće i nerealno, jer volimo da živimo u sopstvenim mitovima – to od nas ne očekujte jer je to nemoguće. To ko bude govorio narodu ne misli mu dobro", rekao je Vučić.

On je podsjetio da je Srbija željela da razgovara sa Albancima da ne rade na kampanji priznanja dok se ne pronađe rješenje za Kosovo.

Pošto je šef albanske diplomatije prije nekoliko dana najavio da će raditi na kampanji priznanja Kosova, Srbiji su tog sekunda, kaže Vučić, bila otvorena vrata da radi kampanju koja bi bila suprostavljena kampanji priznavanja.

"Uvjeren sam da će naši rezultati biti bolji od njihovih. Na kraju ostaje da se vidi ko je bolje radio i ovdje u SAD", rekao je on.

“Dobri razgovori sa Lavrovom, Rusija će biti uz Srbiju”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Njujorku da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom imao dobar razgovor i da je ruski ministar pokazao posebno poštovanje prema Srbiji, na čemu mu je zahvalan.

"Na sastanku je istaknuta podrška Srbiji za poštovanje međunarodnog prava i po pitanju KiM, za očuvanje integriteta zemlje i podrška srpskom stavu. Rusija će biti uz Srbiju i to su riječi predsjednika Vladimira Putina koje nam je prenio Lavrov", rekao je Vučić poslije susreta koji je održan na marginama Generalne skupštine UN.

On je novinarima rekao da se očekuje dolazak premijera Dimitrija Medvedeva 19. oktobra u Beograd.

"Da obilježimo oslobađanje našeg glavnog grada, koje smo izveli zajedno sa Crvenom armijom. Par dana kasnije, 25. oktobra predsjednica Vlade Ana Brnabić potpisaće trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom u Moskvi. To je važno za našu zemlju i privredu i poljoprivredu, al i kao dodatni impuls za određene proizvode za koje do sada nismo imali mogućnosti za izvoz", rekao je on.

Vučić je istakao da to ojačava povjerenje između dvije zemlje.

Rekao je da je sa ruskim ministrom razgovarao i o situaciji u BiH.

Rekao sam da je za Srbiju važno da se poštuje Dejtonski sporazum. Lavrov je takođe rekao da je Dejtonski sporazum međunarodnopravni ugovor i da ne smije biti njegovog kršenja, kao i da bi, ko god ulazio u njegovo kršenje, morao da računa na negativne posljedice – ukazao je on.

Vučić je kazao da je sa Lavrovom imao dobre, iskrene i prijateljske razgovore, i da je dobro za Srbiju da u Rusiji ima prijatelja i saveznika po svim važnim pitanjima za Srbiju.

Rekao je da je razgovarao i o tome kada bi mogao da bude sljedeći susret na predsjedničkom nivou i najavio da će o tome obavijestiti javnost čim se usaglase.

Naveo je da je prije toga imao i sastanak sa predsjednikom Svjetskog jevrejskog društva Loderom.

"Mnogo toga smo naučili iz tog razgovora. Pokazali smo poštovanje koji srpski narod ima prema jevrejskom narodu i obrnuto. Rekao sam da ću 23. januara biti u Izraelu u Jad Vašemu na velikoj komemoraciji. Jedan od šest logora koji su tamo jasno obiljezeni je i Jasenovac, i to dodatno pokazuje poštovanje prema jevrejskim ali i srpskim žrtvama", rekao je on.

"Istovremeno smo razgovarali", pošto su oni u cijelom svijetu veoma snazni i moćni, naročito u SAD, kako i na koji način bi mogli da nam pomognu u daljem pozicioniranju naše zemlje i naroda u SAD – dodao je Vučić, a potom zaključio:

“Izvukli smo vazne pouke i naučili mnogo toga kako bismo mogli bolje i uspješnije u budućnosti da činimo”.