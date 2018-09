Vučić: Republika Srpska i Sandžak nemaju ni sličan status 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Sandžak i Republika Srpska nemaju ni sličan, a kamoli isti status, te da Sandžak kao takav ne postoji u Ustavu Srbije, dok je Srpska zagarantovana Dejtonom i Ustavom BiH.

Komentarišući to što se pojedini kandidati za bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH bave Srbijom, Republikom Srpskom i poređenjem sa Sandžakom, Vučić je rekao novinarima da neki ljudi ne razumiju razliku i ne poštuju ni sopstveni ustav.

Vučić je naglasio da je Republika Srpska i njeno postojanje zagarantovano Ustavom, najvišim pravnim aktom BiH, ali i Dejtonskim sporazumom.

"Sandžak, oprostite, ovo nije Otomanska imperija, ne postoji kao takav u Ustavu Srbije. Je li to znači da biste lako gazili Ustav Srbije, a da ste strašno osetljivi ako bi neko drugi, pošto ja to nikada nisam radio, slučajno pomislio da treba da se pogazi Ustav BiH ili Dejtonski sporazum? Kako to lako pregazite preko Ustava Srbije?", pitao je Vučić.

On je istakao da Sandžak i Republika Srpska nemaju ni sličan, a kamoli isti status.

"Neću da govorim ni o veličini ni broju ljudi, nego samo o ustavno-pravnoj materiji. Ali, biće vremena kada se izbori završe da se o tome govori", rekao je Vučić.

On je naveo su ta dva kandidata Bošnjak i Hrvat, a obojica će imati bošnjačku podršku, na njegove riječi da Srbija voli Republiku Srpsku i poštuje njen integritet u okviru integriteta BiH - rekli da "vole Sandžak i da je to isto".

Vučić je rekao da će jedan biti izabran vjerovatno za hrvatskog člana Predsjedništva BiH zato što je Hrvat rodom, iako ga neće izabrati najvjerovatnije, kako je vidio po istraživanjima, Hrvati, već Bošnjaci.

"Ali, to je po njihovom ustavu i to je u redu, da se ne mešam u to. A drugi je Bošnjak", naveo je Vučić.

On je dodao je da su ta obojica na njegove riječi da "voli Republiku Srpsku" govorili da vole Sandžak i pitali da li će im dozvoliti da u Sandžaku škole nazovu po BiH, kao što u Srpskoj škole dobijaju imena "Srbija".

Vučić je rekao da nema nikakav problem da oni, koliko god škola ili obdaništa izgrade u Raško-polimskoj oblasti ili Sandžaku, da ih nazovu "BiH", "Bosna", "Hercegovina".

"Ali, još nijednu nisu izgradili, ni školu, ni vrtić. Uglavnom smo ih mi gradili ili prijatelji koje smo mi dovodili, Emirati ili neki drugi. Oni nisu nijednu. A mnogo bih voleo da nam grade škole i vrtiće, ne znate koliko bih srećan bio i za svaku bih im se zahvalio, došao bih na otvaranje svake škole koja se zove `Bosna i Hercegovina` i nikakav problem sa tim nemam", rekao je Vučić.

Što se tiče Crne Gore, Vučić je rekao da mu je jasno koliko ima negativne kampanje u crnogorskim medijima protiv Srbije, ali da će on svakako uputiti poziv predsjedniku Crne Gore da u narednom periodu posjeti Beograd i Srbiju.

"A što se tiče odnosa sa crnogorskim rukovodstvom, nije uvek jednostavno, imamo mnogo razlika, ali moramo da gradimo bolje odnose u budućnosti", rekao je Vučić.