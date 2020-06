Vučić reagovao zbog navijača Dinama: To su pedofili i silovatelji, moraju na liječenje!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na transparent navijača Dinama iz Zagreba, koji su se "pohvalili" ustaškim pirom usred Zagreba transparentom koji je zgrozio i Hrvate.

Naime, grupa huligana istakli su transparent na kojem piše "Je*at ćemo srpske žene i djecu".

Vučiću su novinari tokom posjete u Požegi u fabrici Budimka, predočili transparent huligana Dinama o kojima on nije imao lijepe riječi.

- Oni nisu uvrijedili samo žene, već i djecu. Ti ljudi treba da idu na liječenje, jer je očigledno da su u pitanju pedofili. A silovatelji idu uvijek u istu kategoriji sa pedofilima. Šta će raditi sa ženama i djecom, to više govori o njime, nego što govori o Srbima ili o našim ženama i djeci. Ali siguran sam da to nije većina hrvatskog naroda, već da je to skupina onih koji koji od svoje mržnje ne znaju šta će.

Vučić je istakao da konstantno doživljava napade u hrvatskim medijima i da je to zbog toga što je Srbija jača, a da mu ne pada na pamet da se izvinjava poput nekih njegovih prethodnika za Oluju, Bljesak, Jasenovac, Jadovno...

- Meni su ljudi iz naših stručnih službi izmjerili, svaki dan sam bio napadnut u hrvatskim medijima. Ja sam im na tome zahvalan, ne bi me napadali da bar malo ne vredim. Neke prije mene nisu ni napadali, tada nismo imali ni Budimku, ni auto-put, ni vojsku, ni policiju, nismo imali ništa, osim što smo im se dodvoravali i izvinjavali za sve.

- Danas ne idemo protiv nikoga, ali ne mogu da im se izvinjavam za Oluju, za 250.000 protjeranih Srba, ne mogu da se izvinjavam za Bljesak, za Jasenovac, za Jadovno i Prebilovce, ni za šta za to ne mogu i neću da se izvinjavam. Da li želimo dobre odnose u budućnosti? Da, želimo. Da li će Srbija da bude jača, hoće! Utoliko će i ti napadi biti sve jači - naglasio je Vučić.