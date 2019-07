Vučić: Razgovori o Kosmetu u septembru u Parizu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vjeruje da bi razgovor o Kosovu i Metohiji sa liderima NJemačke i Francuske mogao da bude održan u septembru u Parizu.

"O tome će da govori predsednik /Francuske Emanuel/ Makron, ali ja verujem da će neka vrsta nastavka Berlina, odnosno Pariz biti u septembru", rekao je Vučić novinarima na Kalemegdanu, gdje se zajedno sa francuskim predsjednikom sastao sa predstavnicima mladih iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

On je ocijenio da je potrebno i vrijeme da se ponovo govori o nekim stvarima.

"Mrzim da prebacujem krivicu na drugu stranu i da pričam o taksi ili ne znam šta sve... Hajde da sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo i mi izaći sa onim što je naše", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je sinoć, poslije svih obaveza razgovarao sa Makronom oko pet sati, da bi predstavio Srbiju, njene probleme i zatražio podršku Francuske.

"Mislim da ni sa kim nikad nisam imao toliko duge razgovore i važne u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije", rekao je Vučić i dodao da je Makron ozbiljan čovjek i razumije težinu problema.

Vučić je istakao da će se uvijek zalagati za kompromis, ali stvarni, a ne za odustajanje ili prevaru.

On je naglasio da je Makron jedan od najvećih evropskih i svjetskih lidera koji se, za razliku od mnogih stranih političara, nije ustručavao da se tokom svoje posjete sinoć obrati narodu na Kalemegdanu, i tako pokaže poštovanje prema Srbiji.

Vučić, povodom njegovog i Makronovog današnjeg susreta sa mladima iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kaže da su na sastanku bili mladi iz Srbije, Crne Gore, BiH, kao i dvoje Albanaca - djevojka iz Orahovca i mladić iz Tirane.

"Razgovarali smo sa svima o saradnji u regionu, pokušali da određene stvari konkretizujemo. To je bila svojevremeno moja ideja pred berlinski kongres, da spajamo mlade iz regiona. To dobro funkcioniše, ali mora da bude mnogo više ljudi uključeno da bi zaista dolazilo do kvalitetne razmene informacija i saradnje", naveo je Vučić.

Vučić je rekao da je zahvaljujući francuskoj Vladi danas pokrenut program socijalnog preduzetništva, a da je on obećao veću podršku Srbije programu Kancelarije za mlade.

Prema njegovim riječima, iz govora Makrona može da se zaključi da zemlje regiona moraju da se posvete sebi.

"Mi moramo da se posvetimo regionu, da napravimo najbolje moguće odnose, izvučemo maksimum", rekao je Vučić.