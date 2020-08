Vučić: Razgovori mene i Dodika su bili prisluškivani

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zna da su njegovi razgovori sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom bili prisluškivani i da su sarajevski mediji kampanju protiv njega zasnovali na lažima.

Vučić je rekao da su se sarajevski mediji uplašili kada je rekao da su njegovi razgovori sa Dodikom bili prisluškivani.

"Oni su iz konteksta vadili jednu rečenicu iz razgovora sa Dodikom. Znam da su nas prisluškivali i kampanju su zasnovali na lažima. A onda su nakon dva dana pisali da je bio hladan doček Dodiku u Beogradu, što nije tačno", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".

On je ukazao na to da će uvijek biti krivi on i Srbija, jer je to najveća zemlja u regionu i meta je onih u regionu koji napadima na njega i Srbiju žele da pokažu da su veliki.

Vučić je istakao da se Srbija nije miješala u izbore u Crnoj Gori i da će čestitati svakome ko pobijedi, ali će i dalje biti uz svoj narod.

On je naveo da je Srbija zemlja u kojoj nema napada na pripadnike drugih nacija, dok skoro da ne prođe jedan mjesec, a da neko ne napadne Srbe ili njihovu imovinu u Hrvatskoj.

"Sećate li se da je prošao jedan mesec da nije napadnuta srpska imovina ili srpska deca i mladići, u Vukovaru ili drugom mestu u Hrvatskoj. Kada ste zapamtili da je neko prebijen u Srbiji?", rekao je Vučić povodom nedavnog napada na srpske mladiće u Vukovaru, ali i na Srbe i imovinu Srpske pravoslavne crkve u regionu.

Vučić je rekao da je ponosan što se takve stvari u Srbiji ne događaju, kao i na to što, čak i kada se dogode, nadležni uhapse vinovnike, a srpsko društvo takav incident osudi.