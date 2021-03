Vučić: Razgovarali smo o svim gorućim problemima u Srbiji

U Palati "Srbija" završeno je zasjedanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je tokom obraćanja medijima rekao da se razgovaralo o svim gorućim problemima u zemlji.



"Јuče smo u rejonu Šapca i Loznice zaplijenili 21 cijev, veći dio dugih cijevi, skupe izrade, ima snajpera, optičkih nišana. Naši organi, BIA i MUP, rade na tome, vidjećemo sa kojom kriminalnom grupom će to biti povezano, to je najveći arsenal koji je do sada pronađen. To je radila šabačka policija, sada će raditi i centralni organi vlasti", naglasio je Vučić.

"Sa ovom bandom smo završili. Njihovim naslednicima: gotovi ste, bićete uskoro iza rešetaka. Država Srbija da trpi narko-dilere i ubice neće, obračunaćemo se sa njima. To će biti i po mnogim gradovima širom Srbije. Od Vranja do Subotice, od Valjeva do Niša, u svakom Nišu biće hapšenja koliko hoćete. Oni koji misle da ubijanjem i prodajom droge mogu da postignu nešto u životu i dobiju važno mjesto u društvu, ne. Takvi ljudi treba da budu prezreni i svi oni koji već krenuli i iz svojih medija i političkih struktura da govore kako su postojali drugi motivi, važno da dobro razumiju i da im bude jasno da država neće da se igra sa takvim stvarima, ali ćemo im odgovarati riječima. Očistićemo državne organe od svih njihovih saradnika", poručio je Vučić.