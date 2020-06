Vučić: Priznanje tzv. Kosova neće biti tema u Vašingtonu, niti ćemo to dozvoliti

Priznavanje tzv. Kosova neće biti tema u Vašingtonu, niti ćemo dozvoliti da bude, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da je svakog dana u kontaktu sa svima koji se bave ovim pitanjem, i dodao da ga je, na to da Srbija priznaje tzv. Kosovo, sramota da odgovori na ozbiljan način.

- To govori o tim ljudima više nego o nama. Niti će biti tema, niti ćemo dozvoliti da bude tema. Ti natpisi govore o tome šta bi drugi činili i šta su već činili - naglasio je Vučić novinarima u Čačku gdje je obišao pogone nove fabrike "Forverk" i prisustvovao otvaranju Naučno-tehnološkog parka.

Vučić je rekao da očekuje dobar razgovor i sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom i odličnu posjetu Ruskoj Federaciji.

- Vidjećemo da li će Albanci poštovati što je Ričard Grenel rekao oko nekandidovanja u međunarodnim organizacijama. To Hašim Tači nije htio. Četiri godine sam o tome govorio, a sada je odjednom prihvatio - izjavio je on.

Vučić je rekao da će se vidjeti kako će to teći, ali i da je važno da, kako god bude teklo, a s obzirom na trenutne odnose Njemačke i SAD, mi ostanemo nepovređeni u "tuči slonova".

- Nećemo da se bijemo sa Njemačkom i SAD - istakao je i dodao da se, inače, Grenel fokusira na ekonomiju.

Vučić je dodao da Srbiji predstoji ne lak period.

Istakao je da Lajčak dolazi dan poslije izbora, i da je juče razgovarao sa njim, a premijerka Srbije Ana Brnabić više razgovara sa Ričardom Grenelom.

- Sa Vladimirom Putinom sam imao juče razgovor. Dan poslije izbora dolazi Lajčak, a dan poslije toga dogovaramo se ko će ići u Vašington. Zatim ima još važnih skupova o kojima ne smijem još da govorim, jer tako traže organizatori - objasnio je Vučić.

Prenio je da danas poslijepodne ima više zakazanih sastanaka, pet telefonskih razgovora sa predstavnicima Evrope i svijeta, nekima koji su za javnost, a nekima koji to ne žele.

- Nije pred nama lak period, ali znaćemo da se borimo za državne i nacionalne interese. Mnogo toga smo uspjeli da promeijnimo poslije užasa iz 2000. do 2008. godine - istakao je Vučić.

On je ukazao na to da je razlika aktuelne vlasti i ranije što ne voli da se junači i busa u prsa, niti da dozvoli bilo kome iz Vlade da to čini.

- Na kraju neka ljudi sude po djelima i rezultatima, po Kosmetu i ekonomskim pitanjima - poručio je on.

Rekao je da mu ne pada na pamet da vrijeđa, niti odgovara na sve što su uradili za KiM, već da hoće da se pokaže čistim jezikom, čistom kampanjom, onim što je urađeno.

"Ne vidim rješenje prihvatljivo za obje strane"

Vučić je rekao da je problem to što u budućnosti ne vidi suštinsko rješenje problema Kosmeta koje bi bilo jednako prihvatljivo ili jednako neprihvaljivo za obje strane.

Svejedno, boriću se za svoju zemlju svim srcem i svom snagom, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da li bi najavljena mogućnost da Priština odustane od zahtjeva za priznavanjem u međunarodnim organizacijama mogla da znači da nema rješenja bez kompromisa.

- Ovdje se vodi velika igra između velikih igrača u međunarodnoj zajednici za koje smo i mi i Albanci suviše mali. Sa druge strane, Albanci vode svoje unutrašnje igre - primjetio je Vučić i dodao da je srećan što Srbija ne vodi takve igre, već se ponaša ozbiljno i odgovorno, ima jedinstven stav i nije nam problem da razgovaramo.