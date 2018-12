Vučić: Priština spremna na tri nova poteza, ne zna se koji je gori

Predsjednik Srbije Aleksandar Vućić izjavio je danas da bi Priština mogla da preduzeme tri nove mjere usmjerene protiv Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, od kojih se ne zna koja je gora za Srbe.

Vučić nije precizirao koja su to tri nova poteza Prištine, napominjući da ne smatra da je ijedna od tih stvari dugoročno dobra za premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja, koji stvari posmatra kratkoročno.

On je rekao nove mjere Prištine očekuje sa velikom dozom straha zbog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njegove budućnosti.

"Vidim da je to ludilo postalo bezgranično. Za to je delom odgovorna međunarodna zajednica, jer to nije odmah sprečila u danu kada su doneli odluku o uvođenju takse od 10 odsto za robu iz centralne Srbije", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Što je viši stepen ludila u donošenju odluka protiv Srbije, kaže Vučić, to je veća popularnost albanskih političara, koji to sada koriste za svoje unutrašnje obračune, dok srpski narod strada.

"Mislim da je za nas bilo važno da pokazujemo stabilno, snažno, a uvek mirno suprotstavljanje takvim merama, ali videćemo šta će da preduzimaju i u skladu sa tim donosićemo odluke", rekao je Vučić.