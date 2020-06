Vučić: Povrijedi me kada neko kaže da investicije Srbije nisu dobrodošle

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, odgovorili su na spekulacije oko prodaje Elektroprivrede Srpske Srbiji, poručivši da očigledno pojedini ljudi ne umiju dobro da tumače neke stvari.

"Srbija nikada neće da uradi bilo šta što ne bi bilo u interesu Republike Srpske. Uvijek smo i u svakom trenutku spremni da pomognemo. Neki ljudi nisu razumjeli određene inicijative koje su juče potpisane vezane za srednji tok Drine, očigledno ne umiju to dobro da tumače, a sa druge strane me naravno povrijedi kada neko kaže da investicije Srbije nisu dobrodošle", rekao je Vučić i dodao:

"Investiranje u Telekom, to nisu stvari koje nisu bile nedovoljno plaćene, da je to držalo stabilnost Republike Srpske više godina. Ako ljudi misle da im Srbija smeta, nemojte da brinete, mi u tome nećemo da učestvujemo. Mi smo tu da budemo desna ruka na koju može uvijek da se osloni Republika Srpska".

"Mi samo smatramo da je ukrupnjavanje neophodno u cijelom regionu i mogu da vam kažem da smo zainteresovanije za neke druge elektroprivrede, ali ne bih da otkrivam naše planove. Svakako ćemo mi da se širimo u regionu. Što se tiče Republike Srpske mi ne pričamo samo o novcu nego i emocijama. Mi samo Republikom Srpskom imamo bratski odnos, nama bilo kakve afere ni gluposti po bilo kojem pitanju nisu potrebne", poručio je predsjednik Srbije.

"Što se tiče elektroprivrede u svakom društvu imate političke skakavce koji iz neke informacije pokušavaju da izvuku neke velike strategije, naravno laži. Nema prirodnije stvari nego da sarađuje Republika Srpska i Srbija i po tom osnovu i elektroprivrede. Juče smo potpisali ugovor o novom projektu koji čeka 40 godina i da nema Srbije čekao bi još koliko. To je HE u Bjelaji i HE oko Foči. Ali to nije nikakva prodaja, nego investiranje. Onda neki koju pojma nemaju svašta govore. Problem je što ovdje neki opozicioni mediji podržavaju takve gluposti. Mi ćemo sarađivati i veoma je važno da se u funkciji investiranja pa čak i u nastupima na nekim trećim tržištima nađemo neki model naše saradnje", rekao je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.