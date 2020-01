Vučić: Potresla me je tragična smrt Kobija Brajanta, bio je uzor našoj djeci

On je na svom Instagram nalogu "Budućnost Srbije AV" napisao:

- Izuzetno me je potresla vijest o tragičnoj smrti Kobija Brajanta. Bio je jedan od najboljih košarkaša svijeta. Za mnogu djecu u Srbiji bio je uzor profesionalnog košarkaša. Počivaj u miru, Kobi - napisao je Vučić.

Deeply shocked to hear of the tragic death of Kobe Bryant. He was a once in life time basketball player. Many kids here in Serbia saw him as role model for a professional player. RIP Kobe. pic.twitter.com/vvkvc7442o

