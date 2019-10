Vučić: Posjeta ruskog premijera potvrda prijateljskih odnosa

"Veliko hvala vama i predsedniku Putinu na podršci teritorijalnog integriteta Srbije, mi to veoma cenimo. Dobrodošli u Srbiju i hvala na dolasku." - Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 19, 2019 at 9:08am PDT