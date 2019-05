Vučić poručio Tačiju: Ne dam da formiraš Republiku Srpsku u Srbiji

"Ti Hašime zavisiš od nas. Neće to tako da ide, molim te da mi razgovaramo, a ne da ti govoriš šta hoćeš, a šta nećeš" rekao je danas na zajedničkom sastanku, u okviru Samita Brdo-Brioni u Tirani, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju.

Tači je, naime, sinoć uočin samita sa albanskim premijerom Edijem Ramom, inače domaćinom regionalnog sastanka, razgovarao o ujedinjenju Albanaca, potpunom otvaranju granice između Albanije i Kosova, i pripajanju takozvane Preševske doline na jugu centralne Srbije. I na Samitu u Berlinu protekle nedjelje, Tači je po istom principu "vrtio ploču" o pripajanju Preševske doline Kosovu.

Na plenarnom sastanku u Tirani, kome prisustvuju lideri zemalja Zapadnog Balkana, ali i visoka predstavnica EU i posrednica u "zamrlom" dijalogu Beograda i Prištine Federika Mogerini, Vučić je rekao i da nije "govorio i modelima" za rješavanje kosovskog pitanja, te da mu je dosta da sluša "šta Hašim hoće".

"Nikad nisam govorio o modelima, a dosta mi je da slušam šta Hašim hoće, a šta neće. Ti Hašime zavisiš od nas. Neće to tako da ide, molim te da mi razgovaramo, a ne da ti govoriš šta hoćeš, a šta nećeš. Hoćeš ja da ti kažem šta ja neću?", upitao je Vučić i dodao:

"Koja će to Amerika da ugura u međunarodne insitucije? Probao si sa Kolindom (Grabar Kitarović), Borutom (Pahorom) nisi uspio. Jesi li to sam smislio ili ti je neko pomogao? Nisam nikada govorio o rješenjima, već o postizanju dogovora. Ako može super, ako ne, preživjećemo", naveo je on.

Vučić je dodao i da se nada da će "imati pameti".

"Molim da Republiku Srpsku ne pominješ bez prijeke potrebe, znam zašto to govoriš, jer Amerikanci neće Republiku Srpsku. Ja mogu da kažem da ja tebi ne dam da formiraš Republiku Srpsku u Srbiji, a to je Kosovo. Mnoga teška rješenja sam izgurao, molim da se urazumite. Zamisli da sam ja govorio ono što ste ti i (Edi) Rama juče u Tirani? Ili Kolinda danas? O ujedinjenju. Samo malo stanite, sve razumijem, ali stanite. Ako dođemo do rješenja - super, ako ne, valjda ćemo imati pameti da sačuvamo mir", poručio je Vučić.