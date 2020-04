Vučić položio vijenac u Spomen parku u Sremskoj Mitrovici: Biti Srbin nije bilo dozvoljeno

"Nikada nećemo zaboraviti Gradinu, ni Jasenovac, Jadovno, Drakuliće, Motike, Šargovac. Nijedan logor, nijedan nož, malj, metak. Niti jedan zločin! Nemamo na to pravo jer bi na taj način okrenuli glavu od istine, od pravde, od slobode, od sopstvenog postojanja. To je lekcija koja određuje budućnost i nas i ovih prostora. Zaboraviti znači odustati od te budućnosti, a to je ono na šta nemamo prava. Srbija je danas Srbija, ali ponosna. Svesna sebe i svoje istorije, svesna svog naroda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i mnogim drugim državama u regionu. Identitet, tradicija, vera, sećanje jesu prava koja priznajemo drugima, ali ih zadržavamo čvrsto i za sebe. Nećemo od toga okrenuti glavu. Ćutanje jeste zločin i više ne sme da ga bude." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je položio venac u Spomen parku Sremska Mitrovica povodom Dana sećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina.

