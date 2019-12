Vučić: Podrška Srbima i SPC u Crnoj Gori

Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) pružio je podršku srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, rekao je danas predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić, izrazivši nadu da Priština neće slijediti primjer Podgorice.



"Ne želeći da se mešamo u unutrašnje stvari i ne želeći da kvarimo odnose sa Crnom Gorom, želimo da budemo odgovorni, ali smo uz srpski narod", poručio je Vučić poslije sjednice Glavnog odbora SNS-a.

On je rekao da želi mir Crnoj Gori i srpskom narodu u toj državi, kao i svim stanovnicima Crne Gore.

"Nadam se da će biti sačuvan mir kao i svetinje Srpske pravoslavne crkve", rekao je Vučić.

Kada je riječ o srpskoj kulturnoj baštini i spomenicima na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da se nada da će se svi sporovi riješiti mirnim i diplomatskim putem i da Priština neće slijediti primjer Podgorice.

"Slušao sam takve ideje i pratim to i po službenoj dužnosti. Vidim da su već počeli da govore o Gašijima, o nekima koji su vezani za Dečane, i drugima koji su vezani za druge naše crkve...Nadam se da neće slediti ovaj primer i da neće pokušati da nas ubede da Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Zočište ili bilo koja naša svetinja pripada albanskom kulturnom nasleđu", rekao je Vučić.

On kaže da će Priština reći da to pripada kosovskom nasleđu i da za to ima podršku, prenose beogradski mediji.

"Nadam se da ćemo diplomatski uspeti da rešimo to i sačuvamo srpske svetinje", rekao je Vučić.