Vučić: Ostavka Haradinaja je politički trik

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poslije ostavke Ramuša Haradinaja suštinski i de fakto politička suituacija u Prsitini i Tirani stremiće daljem približavanju i ujedinjavanju i nastavku tragične priče po sve nas o "velikoj Albaniji".

Vučić je u obraćanju javnosti pozvao da Srbija reguje smireno i odmjereno iako će, kako je upozorio , položaj Srba na KIM biti jos teži nego do danas.

On je istakao da će doći do dodatne homogenizacije Alabanaca, ekstremizacije njihovih statvova i jos snažnije neskrivene mržnje prema srpskom narodu u srpskoj državi koju doživljavaju kao jedinog krivca.

"Srbija će posvetiti još veću pažnju opstanku životu i bezbednosti srpskog naroda na KIM, naš narod može da racuna na Srbiju", poručio je Vučić.

On je istakao da Srbija smatra da je nastavak dijaloga najvažniji za očuvanje mira i stabilnosti, i to je činjenica i suština svega.

"Plašimo se da politički razvoj događaja ide u smeru za daljim odlaganjem dijaloga između Beograda i Prištine'', rekao je Vučić.

On je ocijenio da je ostavka Haradinaja politički trik, da bi on dobio još veću popularnost i pregazio političke protivnike što će dovesti do jos većeg eskretmizma, a on postane junak koji se bori za Kosovo, a svi drugi nedostojni velikog vođe.

Vučić je ukazao da međunarodna zajednica ćuti o svemu tome, dok, kako je kazao, plejada albanskih lidera iz Albanije su se se izređali govoreći o Haradinaju kao velikom junaku.