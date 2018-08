Vučić: Ostaćemo uz svoj narod na Kosmetu i povećati pomoć

Predsjednk Srbije Aleksandar Vučić poručio je Srbima sa KiM da će u septembru doći u južnu pokrajinu da s njima razgovara u budućnosti KiM.

Vučić je rekao i da nijedna odluka neće biti donesena bez njih.

"Nijednu odluku bez vas nećemo donijeti, nijednu odluku, a ja dolazim na Kosovu i Metohiju u septembru, jer želim da razgovaram sa svima vama i da vam kažem šta će biti novo u razgovorima oko budućnosti KiM, da zajednički planiramo, da zajednički gradimo i zajednički živimo", kazao je Vučić obraćajući se prisutnima na sastanku u Kosovskoj Mitrovici.

Vučić, koji se obratio telefonom, poručio je Srbima sa KiM da je Srbija sa njima, uz njih i da će uvijek biti tu.

"Hvala vam u ovim teškim vremenima, u vremenima u kojima smo pritisnuti sa različitih strana, kako spolja i od Albanaca, tako i od građana naše nacionalnosti, hvala vam jer vi dobro znate šta je to što predstavlja put u budućnost za naš narod", rekao je predsednik Srbije.

Najavio je da će Srbija ove i sljedeće godine krenuti u izradu većih infrastrukturnih projekata na KiM, kako južno, tako i sjeverno od Ibra, da će se raditi vodovodi, kanalizacije, da će se ulagati novca više nego ikada.

"Zato što hoćemo da pokažemo da smo uz svoj narod bili, da uz svoj narod ostajemo i da ćemo uz svoj narod uvijek da budemo", istakao je Vučić.

Poručio je da su oni koji vlast u Srbiji i Srpsku listu optužuju da su loši, pokazali ko su "oni koji ne žele da Srbi imaju išta na KiM, ko su oni koji ne žele da Srbi u dobrom dijelu žive kao slobodni ljudi i ko su oni koji su protiv prisustva Srbije na KiM".

Obećao je da će se graditi vrtić u Štrpcima i ne samo to, već sve što je potrebno, do vodovoda u Zubinom potoku, do svega što treba da se uradi u Leposaviću, Zvečanu i za Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu.

"Što se rješenja tiče - daleko smo mi od bilo kakvog rješenja, ali ćemo nastaviti da se borimo i zato vas molim za podršku, jer vi najbolje znate ko se bori za Kosovo i Metohiju i znate ko je sa vama", zaključio je Vučić.