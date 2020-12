Vučić: Onaj ko želi ukinuti Srpsku ide protiv stabilnosti i mira na Balkanu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju od ključnog značaja da ima najbolje odnose sa BiH i da nijednom izjavom ne dovodi u pitanje integritet te zemlje, ali da ne može da prihvati ideju o ukidanju Republike Srpske.

"Ne mogu da prihvatim ideju o ukidanju RS, ne samo zato sto je to ustavna obaveza Srbije, već zato što onaj ko želi da ukine RS ide protiv volje srpskog naroda, ali i stabilnosti i mira na Balkanu", rekao je Vučić novinarima u Kruševcu.

Upitan zašto postoji nerazumijevanje političkog vrha BiH, uz konstataciju da je i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao da Vučić više od deceniju nijednom izjavom nije doveo u pitanje teritorijalni integritet BiH i BiH kao državu, Vučić kaže da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da zna šta je poštovanje teritorijalnog integriteta drugih i da ne želi da ugrozi poziciju Srbije.

"Neki ljudi u BiH nisu tako poštovali integritet Srbije, ali to ne znači da mi možemo da budemo neodgovorni i neozbiljni", rekao je Vučić.

Međutim, kako je rekao, ne može da prihvati ideju o ukidanju RS i ne može, ističe, kao odgovoran i ozbiljan čovjek da ćuti na to što neko od bh. zvaničnika uporedi srpskog predstavnika sa Hitlerom, iako su Srbi ubjedljivo najstradalniji narod u Drugom svjetskom ratu.

"Ako svi u Srbiji ćute tada i prave se da se to nije desilo i kada kažu da mogu da zamisle BiH bez RS, onda neko ko je odgovoran i ozbiljan mora da kaže - zaustavite se, postoje međunarodno pravni ugovori koji moraju da budu poštovani", kazao je Vučić.

Dodao je da Srbija želi najbolje odnose sa BiH, ali da njihovi predstavnici, umjesto da kažu da je RS dio BiH i da je vole, kako bi dobili i povjerenje Srba, u svakoj izjavi govore kako bi da ukidaju RS.

Vučić je naveo da je za Srbiju od ključnog značaja da ima najbliže odnose sa Bošnjacima i da se zato trudi da razumije šta Bošnjaci osjećaju i da im Srbi priđu na najbolji način, kako bi se napravilo savezništvo.

"Da napravimo savezništvo, ako ne možemo bratstvo, da zajednički radimo i živimo u vijekovima koji su ispred nas", kazao je Vučić i istakao da su Srbi i Bošnjaci veoma bliski narodi.

On je rekao da treba da se potpiše ugovor za put Požega-Duga Poljana-Duga Poljana-Boljare, te da će se tada od Novog Pazara i Sjenice do Beograda stizati za dva sata i dvadeset minuta.

Kako kaže, da bi se za to vrijeme stizalo i do Sarajevo, BiH mora da podigne auto-put od Višegrada do Sarajeva, u čemu Srbija ne može da pomogne.

"Mi ćemo da pomognemo u severnom delu prema Bijeljini. Mi plaćamo most preko Save i pomoći ćemo sa tih 19 kilometar do Bijeljine", kazao je Vučić i dodao da se dvije zemlje moraju na taj način uvezati i boriti zajedno.