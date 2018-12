Vučić o Trampovom pismu: SAD zainteresovan, ali daleko smo od rješenja

Pismo američkog predsjednika Donalda Trampa pokazuje kolika je zainteresovanost SAD da se dođe do rješenja između Beograda i Prištine, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On navodi da pismo govori da su SAD zainteresovane da se pregovori završe kompromisom, i da je američki predsjednik prvi put uključen u dijalog.

“Ne mislim da će to biti lako niti jednostavno, ali mi nemamo alternativu. Moramo da tražimo rješenje, da neko loše ne bi pronašlo nas”, rekao je Vučić, i naveo da u to treba da budu uključeni svi "i Evropljani, i UN, i Rusi, naši kineski partneri".

To bi, kaže, bilo dobro za “naše odnose”, ali ono što je trenutno situacija jeste da rješenje daleko.

Srpski predsjednik je naveo da je danas u Briselu imao razgovore sa evropskim zvaničnicima Donaldom Tuskom i Federikom Mogerini.

“Naše je bilo da razgovaramo, stvari su nam što se tiče ekonomije dobre, a ono što nam sve kvari su stvari Kosova. Nadam se da će prištinska odluka o taksama uskoro biti povučena. Prosto, niko ne može da bude sam na svetu. Ako bi se to završilo, put dijalogu je otvoren, mi smo spremni, i to će značiti mnogo za sve”, naveo je on.

Rekao je da je sa Mogerini razgovor bio otvoren i koristan, ali i da "moramo više da radimo na međusobnim odnosima".

“Preneo sam da smo otvoreni za nastavak dijaloga čim Priština povuče takse, ali i za stvaranje jedinstvenog regionalnog ekonomskog prostora”, rekao je Vučić danas u Briselu, dodavši da je Srbija "u teškoj situaciji i usamljena po pitanju Kosova i Metohije, jer su svi u regionu priznali nezavisnost pokrajine".

Vučić je rekao da je atmosfera na radnom ručku kod visoke predstavnice EU Federike Mogerini bila otvorena i da je na sastanku potvrdio poziciju Srbije da dijalog može biti nastavljen čim Priršina ukine takse koje je uvela.

U izjavi novinarima poslije sastanka, on je rekao da sa Hašimom Tačijem nije odvojeno razgovarao.

“Video sam ga na ručku, prišao je, ali danas nismo imali tu vrstu dijaloga. Bili su predstavnici Makedonije, Crne Gore, BiH, Prištine i mi. Važan trentutak za sve nas i evropsku budućnost i procenu onoga što će se zbivati”, rekao je Vučić.

Konstatovano je na sastanku da zemlje moraju više da rade na međusobnim odnosima bez obzira na to gdje se nalaze na evropskom putu.

Vučić je rekao da je prenio ostalima da Srbija takođe ostaje zainteresovana za stvaranje jedinstvenog regionalnog ekonomskog prostora.