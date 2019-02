Vučić o napadu na vaterpoliste: Ovo se u Beogradu ne bi desilo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija uputila Hrvatskoj protestnu notu povodom napada na srpske vaterpoliste u Splitu.

Vučić je rekao da se plaši da napad na vaterpoliste "Crvene zvezde" u Splitu nije posljednji takav slučaj.

On je istakao da su svi zajedno moraju da pokušaju da grade drugačiju budućnost, poštujući i razumijevajući pri tome razlike i drugačiji pogled na prošlost.

"Zašto se to kod njih toliko dešava... ? Sa velikom sigurnošću mogu da kažem da se to u Beogradu ne bi dogodilo", rekao je Vučić.

On kaže da ga brine što to nije samo slučaj sa huliganima u Splitu, već da je i splitski odbornik Martin Pauk postavio komentar - "Sad, znate kako je to kupati se u moru u februaru".

"Jer, zamislite bezobrazluka, vaterpolisti su prije napada okačili slike na Instagramu da su bili u Splitu. Pa su ih onda valjda ovi pratili po Instragamu. Tužna je to i teška situacija da biste se nasmijali bahatosti", naveo je Vučić.

On se nada da će Srbi i Hrvati imati dovoljno pameti da razumiju da bez saradnje neće moći da opstanu uz ovakav odlazak svih ljudi sa Zapadnog Balkana na zapadno tržište.

"Nadam se da će i u Hrvatskoj tu poruku razumijeti. Što se nas tiče, mi smo spremni na drugačije odnose, a dok se takve stvari ne dese, plašim se da ovo nije posljednji slučaj kojem smo na ovakav način prisustvovali ili mogli da vidimo da se događa", rekao je Vučić.

On je dodao da se izvinjava vaterpolistima što Srbija nije zatražila posebnu pažnju policije u Hrvatskoj.

"Računali smo da je to rutina, stalno se igraju utakmice. Ko bi mogao da pomisli da bi za vaterpolo bio problem", rekao je Vučić.

Vučić je posjetom Južnobanatskom okrugu, nastavio kampanju "Budućnost Srbije", tokom koje je posjetio Pančevo, Kovin, Opovo, Vršac, Belu crkvu i Banatsko novo selo.

Kampanju "Budućnost Srbije" Vučić je započeo 7. februara, obilaskom trase Koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, u sklopu dvodnevne posjete Pčinjskom okrugu.