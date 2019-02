Vučić o Kosovu: Boriću se svom snagom, ali vjerovatno neću uspjeti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ima političku hrabrost riješiti kosovsko pitanje i da će "biti mira sve dok neko ne bude fizički napao Srbe na Kosovu".

"Mira će biti sve dok neko ne bude napao fizički Srbe i počeo ih ubijati, to ne bih mogao izdržati", rekao je Vučić.

Vučić je, gostujući u jutarnjem programu Prve TV "Jutro s Jovanom i Srđanom", rekao da je sam preuzeo rješavanje kosovskog pitanja kao svoj posao, a da ga je Vlada Srbije ovlastila da pregovara.

Vučić je rekao kako, vjerovatno, neće biti nikakvog rješenja, jer ima mnogo različitih ciljeva i faktora u svijetu koji su u stanju preko svojih agencijskih mreža pokrenuti šta hoće i uništiti svaki pokušaj razgovora i dogovora.

"Nisam optimista po pitanju dogovora, iako sam spreman razgovarati s Prištinom čim ukinu takse", kazao je on.

Ukazao je da je veoma uplašen što će ovaj problem ostati djeci, prenosi b92.

"Sve ću raditi da ne bude tako. Izgubit ću mnogo ugleda, jer znam da je to nepopularno, ali ću se boriti za dogovor", podvukao je on.

Vučić je kazao da je realno da ne dođe do dogovora i da će to biti njegova najveća greška. Istakao je i da politički neće pustiti da ovaj problem ostane neriješen, ali već zna da će biti po tom pitanju politički poražen.

"Borit ću se svom snagom i srcem. Ali 99 odsto znam da neću uspjeti. Nemam problem s tim u istorijskom smislu, ali imam zbog realnog života našeg naroda. Ne spadam u one koji žele da je sve naše, a ni u one koji su sve dali, već u one koji su odgovorni i koji su uspjeli vratiti Kosovo na političku mapu svijeta", rekao je Vučić.

Upitan ima li ideju o rješenju, odgovorio je potvrdno i naglasio da će je predstaviti istog trenutka kada neko bude prihvatio, a to trebaju uraditi prije svega Albanci. Njima je, kako je dodao, nešto od te ideje već rekao, a nešto nije.