Vučić o hapšenju Velje Nevolje: Mislili su nema tijela, nema djela

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se mjesecima znalo da ljudi nestaju i pretpostavljalo da oni nisu u životu, ali da je bilo potrebno to dokazati. Kako je naglasio "lijepo je da mislite da možete sve, ali ako mistite da neko može da vodi politiku nema tijela pa nema djela, zaboravite na to".

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje u vezi sa hapšenjem Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, i još 16 pripadnika njegove kriminalne grupe koje se odigralo nakon niza akcija bezbjednosnih službi noćas i rano jutros.

Snajperisti, kiseline i obračun klanova

- Lijepo je da mislite da možete sve, ali ako mistite da neko može da vodi politiku "nema tijela pa nema djela", zaboravite na to. Vi mjesecima znate da ljudi nestaju i pretpostavljate da ti ljudi nisu u životu, a ne možete to da kažete ni familijama niti bilo kome drugom. A, onda pogledate snimke kako neko ulazi u neki objekat, a onda iz njega ne izđe, a vi onda ne možete da donesete odluku. Zato čestitam tužiocu za organizovani kriminal. Da li je to moglo prije pet mjeseci, nije - rekao je Vučić.

Poručio je da će bobra protiv organizovanog kriminala biti nastavljena i da to čeka i Niš i Vranje i Valjevo, Suboticu.

- Namjerno sam ovo pomenuo samo da bi znali da ne postoji način da se sakriju i pobjegnu. Lijepo je da mislite kako možete sve, ali je država pokazala da to tako ne može - naveo je Vučić i naglasio da su čitav slučaj pratile brojne teškoće, ali da je država - pobjedila.

Ukazao je i da se istražni organi susreću sa problemom nedostatka dokaza iako znaju šta se dešava.

- Mi i dalje nemamo dokaze za neke slučajeve, a svi pretpostavljamo šta se događa. Kao što vidite, država je pobjedila - naglasio je on i osvrnuo se, između ostalog, i na ubistvo Vlastimira Miloševića u centru Beograda, za koje je Belivuk bio optužen za pomaganje, pa pravosnažno oslobođen.

Ubistvo na šinama

- Sjećate se kad sam govorio da li je neko za ubistvo na šinama mijenjao DNK. Mi i dalje nemamo dokaze za to, a da li nam je svima sumnjivo i da li pretpostavljamo - to da. Hoćete da vam pričam o snajperistima i ko im je sve bio meta. Ne možete da kažete, ovde neko ušao i nije izašao. A da li neko koristi kiseline i posebne veze koje niko ne može da prati za međusobne obračune, pa kad jedan klan se obračunava sa drugim, oni im pokažu kako su jednom odsjekli glavu, a onda ovi drugi to urade na još monstruozniji način pred njima i samo njima to pokažu. A onda vi treba da pokažete kiseline kojima su tragove uništavali i tako dalje - rekao je Vučić.

On je naglasio da niko ne može da ubija nekažnjeno u Srbiji.

- I dokazao, nedokazao, svi znamo da je to istina. I namjerno ne govorim o imenima, vidjećete da će neki da se prepoznaju - dodao je.