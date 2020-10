Vučić: Nikad u NATO, niti sankcije Moskvi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se Srbija nikada neće pridružiti NATO-u ili bilo kojoj drugoj vojnoj strukturi, niti će ikada uvoditi sankcije Rusiji, čak ni u slučaju pritiska na Beograd.

"Srbija nije i nikada neće uvoditi sankcije protiv Ruske Federacije. Uprkos činjenici da smo bili pod pritiskom i, verovatno, ćemo biti pod pritiskom, i što smo na evropskom putu, ali ćemo zadržati svoju poziciju i nećemo pokvariti odnose sa Rusijom", rekao je on.

Vučić je u onlajn intervjuu za rusku novinsku agenciju Tass podsjetio da je i sama Srbija bila pod sankcijama i da je narod Srbije platio veliku cijenu, ali da to nije dovelo do dobrih rezultata, te da ne misli da su sankcije najbolja politika.

On je rekao da Srbija neće promijeniti svoj stav o NATO agresiji 1999. godine, bez obzira na pomoć koju Vašington namjerava da pruži u obnovi bombardovanih zgrada u Beogradu.

"Naš odnos uopšte se nije promenio. Naprotiv, to se sve više oseća. Istovremeno, moramo se okrenuti budućnosti i prihvatamo ovu pomoć u restauraciji, ali to neće promeniti našu ocenu tih događaja", rekao je on, odgovarajući na pitanje da li je američki prijedlog za obnovu zgrade Generalštaba "cijena" za agresiju.

Vučić kaže da će Srbija, bez obzira na kritike u izvještaju Evropske komisije, nastaviti svoju nezavisnu i samostalnu politiku, nastaviće da razvija prijateljske i bratske odnose sa Rusijom, da razmatra sva ključna pitanja i dogovara se, te dalje jača saradnju.

On je naveo da se kontakti održavaju na najvišem i visokom nivou između Moskve i Beograda, te da je srpska strana informisala ruske kolege - predsjednika Vladimira Putina i šefa diplomatije Sergeja Lavrova o rezultatima njegove posjete Vašingtonu u septembru.

"Ali i pre toga smo takođe bili u kontaktu i razgovarali o tome šta će se dogoditi. Naravno, nismo znali sve detalje, sve elemente sporazuma koji su kasnije bili u Vašingtonu, ali naša saradnja bila je vrlo bliska. Istovremeno nam niko u Rusiji nije ništa rekao, uključujući predsednika Putina. Nije imao nikakvih komentara", rekao je Vučić.

Vučić je ocijenio da bi Lavrov uskoro mogao posjetiti Srbiju, gdje će otvoriti Vječnu vatru, koja će postati važan simbol zajedničke pobjede (u Drugom svjetskom ratu).

On je rekao da se stav Srbije o pitanju Kosova nije promijenio nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa u Vašingtonu, te istakao da se radi isključivo o ekonomskoj normalizaciji i da tu ne postoji nijedan politički momenat.

Predsjednik Srbije je istakao da nije naročito optimista u pogledu rješavanja političkih pitanja u vezi sa Kosovom, te da očigledno da predstoji "veoma dugo, teško, čak i mučno traženje kompromisa, ako je ikako to moguće".

Vučić je ponovio da Srbija vodi pregovore sa Turskom o kupovini bespilotnih letjelica "bajraktar", ali da za sada nema konkretnog dogovora, nego je saopštena cijena, te da Beograd to razmatra.

On je rekao da Srbija pregovara sa ruskom stranom o kupovini vakcine protiv virusa korona "sputnik 5", te da je spreman da je primi, ako je odobre srpske zdravstvene institucije.

"Očekujemo da će to biti već do oktobra-novembra, nakon završetka treće faze ispitivanja vakcine", dodao je Vučić, te napomenuo da Srbija vodi pregovore i sa drugim zemljama o vakcini.

Vučić je rekao da Srbija namjerava da održi prijateljske odnose sa Bjelorusijom, bez obzira na postojeće okolnosti, te naglasio da su bjeloruski i srpski narod istinski prijatelji.

"U našim odnosima fokusiraćemo se na suštinska, važna pitanja, učinićemo sve da ne naškodimo prijateljstvu naših naroda i država", dodao je predsjednik Srbije.