Vučić: Nema suštinske razlike između stava EU i SAD o rješenju za Kosmet

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će suština i evropskog i američkog prijedloga za rješenje kosovskog problema biti nezavisnost samoproglašenog Kosova, koju treba ili formalno ili neformalno da se podrži i zato Srbija treba da bude jedinstvena i jaka da bi mogla adekvatno da odgovori.

Vučić je za TV Prva rekao da nema suštinske razlike između stava Amerike i EU u rješenju, odgovarajući na pitanje da li bi bilo bolje da pregovore vodi Grenel ili Lajčak.

Vučić je istakao da Srbija mora da pregovara i sa jednima i sa drugima, ali da ni to ništa neće pomoći.

Pretpostavlja da će EU biti glavni pregovarač, i da ćemo mi prihvatiti razgovore, ali ne vidi da će nam i to nešto pomoći.

- Može nam pomoći samo naše jedinstvo i zato je važno da ljudi izađu na izbore, da imamo snažniju poziciju da čuvamo i borimo se za ovo što imamo, ili da ako kažemo "ne" imamo snage, ili da se ujedinimo i kažemo hajde da napravimo kompromis, ali i za to nam treba jedinstvo i snaga - poručio je Vučić.

On kaže da to pitanje neće samo tako da skine sa grbače, ali da smo do sada kupovali vrijeme, podigli ugled i ekonomiju Srbije.

Narod je podigao Srbiju svojim znanjem i trpeljivošću, snažniji smo i nećemo ići sa bijelom zastvom, ali pozicija nije laka, ističe Vučić.

Neće promijeniti stav ni Njemačka, ni Amerika, ni Francuska, niko, kaže Vučić.

Dodaje i da još nije čuo nikakvo rješenje, niti je dobio neki prijedlog, ali da može samo da naslućuje...

Različite su agende, ali i borba između SAD i EU, ko će da vodi glavnu riječ.

Ponavlja i da pristisci stalno postoje i da su velike sile uvek to radile i da suštinski svoju politiku prema Kosovu neće da mijenjaju.

Upitan za Hotijevu platformu, kaže da je to spisak lijepih želja neodgovornih političara.

Tačka nastavka pregovora zavisi od organizatora

Vučić je rekao da svi žele da Srbija na KiM ne dobije ništa i dodao da je zato nemoguće da se nađu na pola puta, kako bi se taj problem riješio.

Na kojoj tački će biti nastavljen dijalog, kaže, zavisi od onog ko ih organizuje, a na pitanje šta je njegova platforma za dijalog, Vučić kaže: "Platforma je da se borimo za svakog čovjeka na KiM, da se borimo za svaku kuću, crkvu i manastir, za državu Srbiju na KiM. Da se borimo za sve, ali da budemo svjesni u kakvoj smo teškoj situaciji".

Podsjeća i da Albanci na KiM čine 93 odsto stanovništva.

Na pitanje šta piše u našoj platformi, kakav je status Kosova, Vučić kaže da je Kosovo dei Srbije, ali da se mora razumijeti da u platformi Prištine, Eemačke, SAD... piše da je Kosovo nezavisna država.

- Da se nađemo na pola puta? Da smo mogli da se nađemo na pola puta, ne mislim da bi za Srbiju bilo loše, samo što oni neće da se nalazimo na pola puta. Svi će htjeti da Srbija ne dobije ništa - rekao je Vučić i dodao da će, ako to ne bude slučaj, biti presrećan.

Dodao je i da "tačka nastavka pregovora" zavisi od onoga ko pregovore organizuje.

- Ne možemo da ne razgovaramo. Zar treba neko sutra da nam dovede zemlju u izolaciju? - rekao je Vučić.

Kako kaže, ne zna o čemu će se razgovarati, već čeka da mu kažu šta je suština.

- Mi prijedloga imamo mnogo. Prvo da ispune sve iz Briselskog sporauzma, Zajednicu srpskih opština nikad nisu sproveli - podsjetio je Vučić i dodao da ZSO Albance ne interesuje, dok oni koji Albance podržavaju na tome ni ne insistiraju.

Lajčak u Beogradu poslije izbora

Vučić je najavio da će izlasnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u Srbiju stići odmah poslije izbora.

Rekao je da ne može da isključi mogućnost da to bude već 22. juna, ali da za to još nema potvrde. Sam se, kaže, sprema u Moskvu, a može da se desi da 25. ili 26. on ili Ana Brnabić odu u Vašington.

Najavio je da će 23. juna imati sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i da će 24. juna učestvovati na Paradi u Moksvi.

O odnosima u regionu

On je naveo da sa Mađarskom, Rumunijom, i Bugarskom Srbija ima najbolje odnose u istoriji.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom i stalnim negativnim tekstovima o njemu, rekao je da neće ništa loše da kaže, ali i da ne može i neće da se izvinjava ni za "Oluju", ni za "Bljesak".

- Ne mogu da ponižavam nas krajiški narod koji je pretrpio golgotu, Јasenovac i sve drugo, i uz svoj narod sam - kaže Vučić.

On kaže da neće da ih vrijeđa i pita da li ih vrijeđa to što Srbija ima brži privredni rast i najveći suficit u istoriji sa Hrvatskom, pa zato u tim tekstovima ništa i ne kažu o tome.

- Zamislite, Srbija pet odsto, a oni 0,6 u poslednjem kvartalu, i to je Vučić usieo, i zbog toga sam srećan - kaže Vučić.

Vučić: Kako stvari stoje, korona ne može da odloži izbore

- U ovom trenutku, kako stvari stoje, očigledno da ne može, ali, ako budemo imali značajno veći broj mrtvih ili značajno uvećan broj zaraženih, za mene ćr zdravlje uvijek da bude prioritet - rekao je Vučić.

Dodao je da na izborima neće biti hiljadu ljudi na jednom biračkom mestu odjednom, već da može da ih bude deset, dvadeset, te istakao da će svi ljudi na biračkim mestima imati maske.

"Poruka da nisam u stanju da zaštitim svoju djecu"

Aleksandar Vučić je rekao da su "napadi na njegovog sina ustvari usmjereni protiv njega", dodajući da je to kampanja koju vode ljudi koji su, kaže, obećali da će ih on, Vučić, zapamtiti.

- Negdje sam, ne mogu da kažem svojevoljno, ali kriv za ono što se njemu dešava - rekao je Vučić.

Kako je rekao, "ne napadaju njegovog sina jer je on sam nešto zgriješio", što se, dodaje, vidi po tome, da niko ne spominje da je Danilo učinio neko krivično djelo, niti prekršaj, nije se, kaže, ni posvađao, ni slomio čašu, "već je kriv što je negdje s nekim bio, a bio je sa momkom koji je navijač, inače drugog kluba, koji nema veze sa bilo kojim mafijaškim klanom i nikada nije gonjen za bilo šta osim tuče".

- Ako ste sa Tasovcem, onda ste član Filharmonije, ako ste sa Ajom Јung, onda igrate balet... Ako ste sa sa nekim za koga se učini da je s druge strane zakona, onda ste i vi tu negdje - rekao je Vučić.

Rekao je da je to poruka: "Vučiću, nisi u stanju da zaštitiš svoju djecu, prenio je predsjednik".