Vučić: Nema odlaganja parlamentarnih izbora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio rekao je danas da nema odlaganja redovnih parlamentarnih izbora, i da će biti održani onako kako to nalažu Ustav i zakon.

"Da odložimo izbore šest bar šest mjeseci, pa da izađem pred narod i kažem: “Zavodim dikaturu, umjesto redovnih izbora poslije četiri godine, sad nećete da imate izbore, zato što se ovi nisu baš spremili onoliko koliko treba, pa još šest mjeseci mi da vladamo protivustavno i protivzakonito, da bi se oni tih šest mjeseci spremili", rekao je Vučić na pitanje novinara kako vidi prijedlog Vladimira Goatija da izbore treba odložiti bar za šest mjeseci, da bi se izbjegao bojkot.

Dodao je da je čuo da opozicija štrajkuje da bi izbori bili ranije, ali ne i da štrajkuje da bi bili kasnije.

"Za sve sam čuo, samo za to nisam. I da se za to zalažem ja, da bih ostao duže na vlasti, možda bih to razumio, ali da se za to zalažu oni koji hoće da nas smjene – ja tu vrsu ludila niti mogu da razumijem, niti mogu da slušam. Izbori će biti kad to kaže Ustav Srbije i zakon, a naš narod je uveo demokratiju i svake četiri godine su izbori, a za predsjednika svakih pet godina", rekao je Vučić.

Dodao je da izbori mogu da budu ranije, vanredni.

"Ali, kasnije – da neko vlada bez volje naroda, dok sam na vlasti u Srbiji to se neće dogoditi. Kad oni vladaju mogu da kažu", nikad više nema izbora, svašta može – rekao je Vučić i dodao da opoziciji nije stalo do demokratije ni osnovnih demokratskih principa.

Izgleda sve može da se pogazi samo ako su njihovi interesi u pitanju, primjetio je on.

"Ne može. Izbori na vrijeme, narod neka kaže svoj sud. Oni ako hoće da izađu na izbore – hoće, ako neće – nemoj da izlazite na izbore, niko se naročito ne brine, ni zbog jednog, ni zbog drugog", reako je Vučić koji boravi u Kuršumliji u sklopu kampanje “Budućnost Srbije”.