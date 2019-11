Vučić: Neće biti nikakvih sankcija Srbiji zbog ruskog naoružanja

Neće biti nikavih sankcija Srbiji, izjavio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić povodom navoda o mogućim sankcijama SAD zbog kupovine ruskog naoružanja.

"Neće biti nikakvih sankcija", rekao je Vučić za Prvu tv i dodao da eventualne američke sankcije ne bi bi pogodile zemlju i građane.

"Nisu to sankcije koje mogu da pogode vas, valjda neki ljudi žele da uvek bude 'što gore, to bolje'. To su sankcije koje bi možda pogodile mene ili bi možda pogodile neku firmu ili bi možda pogodile nekog funkcionera. To ne bi pogađalo narod", rekao je Vučić u direktnom uključenju na TV Prva.

Objasnio je da je danas potpuno drugačiji tip odnosa i mogućih sankcija.

"Verujem da to nije realno i da se tako nešto neće dogoditi, mi ćemo da vodimo računa o svojoj objektivnoj snazi. Mi nismo Turska, mi nemamo tu vrstu moći i snage, ja sam toga sasvim svestan. Da li vas vređa i da li vas boli to što vam drugi određuje dokle možete, šta možete, šta ne možete, šta da radite....? Možete da uđete u svoje cipele, ja ne mogu u cipele 42 i 43", naveo je Vučić.

Naglasio je da Srbija mora da se ponaša racionalno i realno i poručio da ljudi uopšte ne treba da brinu o sankcijama, nego treba da razmišljaju o našem ekonomskom razvoju.

Poručio je i da kada se naoružavaju, ne naoružavaju se za rat, već se naoružavaju za to da rata ne bude.

"Naoružavamo se da bismo pokazali svima da smo tvrd orah i da odvratimo svakog potencijalnog agresora od naše zemlje", rekao je .

Osvrnuo se i na primjedbe političkih protivnika u zemlji - kada se, kaže, ne naoržavamo, onda kažu da imamo slabu vojsku, a kada se naoružavamo - pitaju što se naoružavamo.

"Šta god da uradite, ništa ne valja", zaključio je Vučić.