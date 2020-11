Vučić: Ne postoji ništa besplatno, pa tako ni gradski prevoz i udžbenici za učenike

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica" istakao je da ne postoji ništa besplatno, pa tako ni gradski prevoz i udžbenici za učenike, ističiću da se takve stvari plaćaju, ponekad i tri puta više.

"Ljudi nisu glupi. Ja kada čujem od nekoga besplatni udžbenici, besplatan prevoz, to vam dođe sve sa kamatom. Zato što to neko mora da plati. To je laž, da je sve besplatno. Ne postoji besplatno, jer morate platiti porez. To ljudi moraju da razumiju. Ja znam da su to lažovi, koji takve stvari govore, najgori lažovi, jer vam uvijek naplate tri puta gore. Dajte mi grad u svijetu gdje se džabe vozite. Ti koji govore džabe, kradu od naroda", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

On je dodao da će jaka i moderna Srbija svoju ekonomsku snagu usmjeriti na dodatno jačanje bezbjednosti svojih građana.