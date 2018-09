Vučić: Ne mogu se porediti Srpska i Sandžak VIDEO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći na konvenciji Srpske napredne stranke rekao je da "ima veliku strah od svega što se nadvilo nad ovim dijelom Evrope i od toga šta će se desiti u narednih 20-ak dana".

"Imam veliku bojazan od svega što se nadvilo nad ovaj dio Evrope, ne što smo mi vodili neozbiljnu politiku. Upravo mi smo osiguravali svojom odgovornošću i mir i stabilnost, ćutanjem i prećutkivanjem, nereagovanjem. Vodili smo računa da time ne ugrožimo Srbe koji žive van granica Srbije prije svega u RS, ali i u Crnog Gori i Hrvatskoj. Trudili smo se da njih ne dovedemo u tešku situaciju ni na koji način, nego da im pomognemo na svaki način. Postoji velika bojazan zbog žestoko suprostavljenih velikih sila, i niko ne može da pretpostavi šta će biti u narednih 10-15 dana, a nemojte zaboraviti da smo mi Srbi ti koji mnogi smatraju remetilačkim fatorom, jer mnogi u regionu misle da je dobro da postanemo prijatelji samo onda kada je Srbija slaba i ponižena i politički i ekonomski, samo kada Srbija je slaba i na koljenima i kada se izvinjava za nešto što je učinila i nije učinil", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije se osvrnuo na poređenje Republike Srpske i Sandžaka koje se moglo čuti prethodnih dana od stranje bošnjačkih političara.

"Nemojte da imate iluzija po tome bilo kakvih. Oni nas optužuju za sve svoje nedaće. Oni Republiku Srpsku smatraju remetilačkim faktorom, kao što ste vidjeli ne interesuje ih mnogo ni Dejtonski, ne interesuje ih ništa, oni to porede sa Sandžakom, iako Sandžak ni po Ustavu Srbije ni po bilo kojem drugom međunarodnom aktu nije entitet Srbije, možda su uzeli neke propise iz Otomanske imperije, ali to je davno prošlo vrijeme, ali to govori samo kakav je odnos", rekao je Vučić.

On ističe da Srbija nija ta koja će se tražiti sukobe nego će nastaviti sa politikom mira, ali će nastaviti takođe da gradi škole i bolnice.

"Tražimo da se takmičimo u izgradnji obdaništa i škola. Nazvaće ljudi u RS te škole Srbija jer mi damo novac, ali ajde vi napravite škole i bolnice u Pazaru gdje god želite, ili u Beogradu i nazovite ih BiH, ja ću da dođem da ih otvorim. Još nijednu nisu napravili, ali zato su u stanju da nam govore kako smo mi Srbi krivi za sve i odgovorni za sve. I kad pjevaju ustaške pjesme Vučić je kriv", rekao je predsjednik Srbije.

Dio Vučićevog uvodnog obraćanja u kojem govori o poređenu Srpske i Sandžaka pogledajte od 46 minute.