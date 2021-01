Vučić najavio pomoć građanima i privredi od milijardu evra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u ovoj godini pomoć građanima i privredi od ukupno milijardu evra.

On je najavio da će do Sretenja, odnosno do polovine februara, biti donesen dodatni paket pomoći privredi.

Vučić je za TV Hepi rekao da to neće biti izdašna pomoć kao prvi paket, ali da će biti nova injekcija za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja, pa i velika preduzeća, što je 1.052.000 ljudi koji su obuhvaćeni tim sistemom.

On je precizirao će to, najvjerovatnije, biti pomoć u vidu isplate dva ili tri puta po pola minimalca.

Prema njegovim riječima, biće i sektorske pomoći za turizam, za hotelijere, turističke agencije, vodiče, za autobuske prevoznike, sa još pola minimaca.

On je naveo da će država nastojati da dodatno pomogne i penzionerima, osim povećanja penzije od 5,9 odsto, koliko će dobiti u februaru, kada prime januarsku penziju.

Simbolično, penzioneri bi do marta trebalo da dobiju pakete sa vitaminima C, D i cinkom, što su, kako je rekao, sitnice, ali pokazuju dio brige da se izbore za zdravlje.

Vučić je najavio da će u narednih deset dana biti obezbijeđen znatan broj vakcina protiv virusa korona.

"Fajzerovu vakcinu nismo dobili, nego platili, da nismo platili, ne bismo je imali. Od evropskog Kovaksa neće biti ništa uskoro. Napravili smo bilateralni ugovor sa Fajzerom i Rusima, nadam se i da će nam kineska vakcina biti dostupna, ona je izuzetnog kvaliteta". rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je, između ostalog, da će se graditi šest auto-puteva, među kojima i auto-put do Istanbula.