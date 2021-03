Vučić najavio kada, gdje i koju vakcinu će prmiti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas će, ako nova isporuka kineskih vakcina stigne u ponedjeljak u Srbiju, on u utorak otputovati u Rudnu Glavu da primi cjepivo.





- Ako stignu doze, prvi deo, kineskih vakcina kako bi trebalo, u ponedeljak, onda u utorak odoh u Rudnu Glavu, u Majdanpek da se vakcinišem da prestanu da me lažno proglašavaju antivakserom - rekao je Vučić, uz opasaku da su ga tako lažno predstavljali kada je hteo prvi da primim vakcinu, da se pobrinuo za sebe, a da ga je briga za narod.

To su, dodao je on, radili njegovi politički protivnici i kada su i ubedjivali građane da nemamo vakcine.

To su, konstatuje, činili u svim, "objektivnim i nepristrastnim medijima, čiji su ti političari vlasnici".