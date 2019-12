Vučić: Nadam se dobrom sastanku sa Putinom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po dolasku u Soči da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarati o Kosovu i Metohiji, situaciji na zapadnom Balkanu, kao i o tome kakvi su pogledi na političku situaciju u Evropi, Evroaziji i cijelom svijetu.

On je istakao da se nada dobrom sastanku sa Putinom jer je za Srbiju od ključnog značaja razgovor o bilateralnoj saradnji i unapređenju trgovinske razmjene.

"Ono što je za nas od ključnog značaja je to da nastavimo razgovore o bilateralnoj saradnji poslije potpisivanja trgovinskog sporazuma sa Evroazijskom unijom, da vidimo kako da poboljšamo našu trgovinsku razmjenu", rekao je predsjednik Srbije za RTS.

On je naveo da je robna razmjena prošle godine bila 3,6 milijardi dolara, a da će za 10 mjeseci ove godine preći taj nivo, prije svega, zbog toga što Srbija uvozi energente, usljed ekonomskog i industrijskog rasta.

Vučić je istakao da će bitan dio razgovora biti posvećen saradnji u oblasti unapređenja željezničke mreže u Srbiji, kao i da će se raditi projekat Valjevo-Vrbnica, nakon čega će se ući u izgradnju tog veoma teškog dijela pruge.

"To je važan dio pruge, moramo da zaustavljamo vozove jer je u užasnom stanju, pravićemo tu najmodernije tunele, veoma modernu prugu i za to će biti potrebno oko 450 miliona evra, kao što će za prugu od Niša do Preševa biti potrebno više od milijardu evra", naveo je Vučić.

Prema njegovim riječima, ruske železnice će zajedno sa Kinezima završiti brzu prugu Novi Sad–Beograd do oktobra ili novembra 2021. godine, za manje od dvije godine, a dogovara se i dispečerski centar, čija vrijednost premašuje 100 miliona evra.

Govoreći o gasu, on je naveo da taj energent za Srbiju postaje ključno pitanje i da je do sada stizao preko Ukrajine i Mađarske.

"Ne znamo šta će se desiti u tim odnosima između Rusije i Ukrajine, i nama cijela zemlja može da bude ugrožena ukoliko ta pitanja ne riješimo sa našim ruskim partnerima", rekao je Vučić i dodao da bez gasa ne bi radila industrija.

On je naveo da je Srbija prepunila skladište gasa u Banatskom dvoru gdje može da bude 450 miliona metara kubnih, te dodatno napravila prostor za još 100 miliona metara kubnih.

Govoreći o novim borbenim helikopterima "Mi-35", Vučić je zahvalio Rusiji koja ih je prije roka isporučila Srbiji, istakavši da se ove letjelice svrstavaju među najbolje na svijetu i da će uskoro biti predstavljene javnosti.

"Srbija je sve snažnija i to radimo iz preventivnih razloga, da bi smo odvratili svakoga ko pomisli da učini nešto protiv naše zemlje", rekao je predsjednik Vučić i dodao da Srbija danas ima flotu sa najmodernijim helikopterima.

Komentarišući činjenicu da je posjeta Rusiji uslijedila nakon afere "ruski špijun", Vučić je rekao da je on to zatvorio u razgovoru sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom, dodavši da će Srbija "uvek štititi svoju samostalnost", ali da vjeruje u prijateljstvo s Rusijom.