Vučić: Nadam se da niko nema ideju da zauzima Ostrog

Za nas je važno da se sačuva mir u Crnoj Gori i da dođe do smirivanja tenzija i uvjeren sam da niko tamo ne misli da bi bilo dobro da neko dođe da zauzima manastir Ostrog, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da je ključno jedinstvo Srba, gdje god da žive.

"Nadam se da to nije ničija ideja", istakao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da li vidi izlaz iz krize u Crnoj Gori pošto je očigledno da su obje strane odlučne da istraju.

Vučić ističe da su ograničene stvari koje Srbija može da uradi povodom toga i da treba djelovati prije svega riječima, znanjem, pravničkom i drugom strukom.

Predsjednik je rekao da "treba da ukažemo svima u svetu o čemu se radi, Venecijanskoj komisiji, svim drugim komisijama, telima, forumima i organizacijama".

"Sa druge strane, da pošaljemo jasnu poruku srpskom narodu da smo jedinstveni i da između nas Srba, bez obzira na granice koje privhatamo i koje postoje, nema razlika", poručio je Vučić.

Kaže da nema nikakve razlike između Srbina koji živi u Beogradu, Banjaluci, Podgorici, Budvi ili nekom drugom gradu, i da svi Srbi osjećaju ono što osećaju i Srbi u nekoj drugoj državi.

Kako je rekao, važno je što je ključna poruka patrijarha danas jedinstvo srpskog naroda.

Patrijarh se nada da svetinje neće biti oduzete SPC.

Patrijarh Irinej se nada da će razum pobijediti i da neće doći do oduzimanja svetinja SPC u Crnoj Gori.

Na pitanje šta će učiniti država i crkva ako vlasti u Podgorici krenu u oduzimanje svetinja, rekao je da se nada da će crnogorske vlasti razmisliti, jer vide reakciju naroda.

"Narod je spreman da brani svoje istorijske svetinje i verujem da do toga neće doći. Ako dođe, ne znam kakve će sve rđave posledice biti. Molim se Bogu da će ipak razum pobediti probleme", dodao je on.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da rečima patrijarha nema šta da doda.

Patrijarh Irinej rekao je danas da se u Crnoj Gori događaju krupne stvari, da su Srbi tamo u prilično velikom problemu, ali da smatra da stvari treba smiriti.

Irinej je, nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenio novinarima da su razgovarali o velikim posljedicama koje je izazvao crrnogorski Zakon o slobodi vjeroispovesti.

"Nažalost tamo se dešavaju krupne stvari. Srbi su u prilično velikom problemu. Razgovarali smo i gledali kako da se oglasimo protiv tih problema. Moje lično mišljenje, koje sam preneo, je da treba stvari smirivati", kazao je patrijarh Irinej.

Mnoge stvari idu svojim putem, kaže patrijarh, i treba se tome odupreti u interesu naroda država Srbije i Crne Gore.

Ono što se dešava, kaže, nije samo problem Crne Gore, već i Srbije i malo šireg prostora.

"Mi smo Crnu Goru smatrali delom našeg naroda. Ništa protiv Crne Gore kao države nemamo. Bila je Crna Gora samostalna i pre i to može da bude i danas. Naši međusobni odnosi ne treba da se menjaju, jer mi smo jedan narod, ali postoje ljudi koji to negiraju, koji smatraju da su poseban narod. Istorija ima svoj sud o svemu tome i on mora da se čuje", poručuje on.

Poglavar SPC prenio je da je razgovarano i o odnosu države i crkve u Srbiji.

"Odnosi koje su u Srbiji nikada takvi nisu bili. Crkva radi i gleda svoj posao, a država radi i gleda svoj posao. U našoj istoriji bilo je najbolje vreme kada je vladala simfonija između države i crkve, a to je bilo kada je država radila svoje, a crkva svoj posao. Trudimo se da to živimo i danas", kazao je on.

"Ja sam veoma zahvalan državi onima koji predstavljaju državu na onome što čini za doboro crkvi, jer to što se čini za dobro ckrve to se čini za dobro naroda. Ono što nas iznenađuje, svetinje u Crnoj Gori nije samo korist imala crkva već čitava Crna Gora", rekao je patrijarh.

Ističe da se to odnosi i na Srbiju, da sve što radi i čini crkva je za dobrobit naroda i cijele države, a ne samo crkve.