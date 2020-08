Vučić: Mislim da ću prijedlog da odbijem i da se neću sresti sa Trampom

Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje iznenađenja na sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, naredne sedmice.

Predsjednik Srbije rekao je za TV Pink da je suština da Avdulah Hoti i albanski zvaničnici govore da idu po priznanje u SAD.

- Bilo je i nezvaničnih izjava lidera u regionu da ću morati da potpišem sve što se stavi u Vašingotnu. S pažnjom sam to saslušao. Očekujem iznenađenje, ne libim se da to kažem, a izviniću se američkoj administraciji ako ga ne bude - rekao je Vučić.

Istakao je da je video agendu za sastanak u Vašingtonu, i da je samo jedna tačka bila problematična, ali da mu iskustvo govori da se neće zaustaviti na tome.

Da li će biti susreta sa Trampom

Predsjednik Vučić izjavio je da ukoliko sadržaj zahtjeva Amerike prema Srbiji po pitanju Kosova i Metohije u Vašingtonu 4. septembra bude onakav kao što on pretpostavlja, onda do susreta sa predsjednikom Donaldom Trampom neće doći.

Vučić je rekao da bi, ukoliko bi prihvatio susret sa predsjednikom Trampom, bio prvi srpski predsjednik koji bi mogao da ima ne samo prvi susret sa Avdulahom Hotijem i Trampom, već i bilateralni susret sa američkim predsjednikom.

- Pošto mislim da znam šta može da bude sadržaj tog iznenađenja, jer to osjećam, a ne zato što imam podatke, pre će biti da ću to da odbijem i da do tog susreta neće doći - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li očekuje da će Tramp prisustovati sastanku.

Istakao je da će se pregovori oko ekonomije lako završiti, ali ga, navodi, brinu teme u nastavku tog sastanka.