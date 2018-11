Vučić: Miješanje crkve loše za politiku Kosmeta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je stav Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji "loše miješanje u politiku" i ocijenio da put za očuvanje Kosova i Metohije nije da se ulaže trud protiv bilo kakvog kompromisa.

Povodom stava SPC da se ne smije dovesti u pitanje pun suverenitet i integriret Srbije na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da crkveni velikodostojnici "nisu razumjeli" da Srbija ima "formalni teritorijalni integritet i šest do sedam odsto ljudi o kojima mora da brine".

"Ako neko kaže da trebamo puni suverenitet, znači treba da uvodimo vojsku, policiju i da mi kontrolišemo Kačanik, Štimlje, Glogovac i Srbicu, jer to je značenje tih riječi. Јa se plašim da je to suviše neodgovorno i koštalo bi Srbiju još tri miliona ljudi koji bi napustili našu zemlju. Sa tim neću da se kockam i to neću da radim", izjavio je Vučić u Helsinkiju za televiziju Pink.

Vučić je ukazao da suverenitet čine - teritorija, narod, vojska i policija, uz sve drugo što čini jednu državu i postavio pitanje šta od toga Srbija ima na Kosovu i Metohiji.

"A, od kada nemamo puni suvernitet? Јesmo li ga imali čak i 1981. i 1991. godine? A, šta nam je ostalo od onoga što smo imali poslije 1999. godine, a šta nam je ostalo 2009., poslije priznanja? Gdje nam je vojska na Kosovu i Metohiji, gdje nam je policija, narod, a koju teritoriju kontrolišemo, a kako da to čuvamo?", upitao je Vučić.

On je rekao da je vjernik, da smatra da nikada, ni na koji način nije uvrijedio bilo koga u crkvi, kao i da neće da odgovara na način na koji se "neki od crkvenih velikodostojnika obračunavaju" sa njim.

Vučić je izrazio bojazan da takvim načinom neće preostati ništa oko čega bi Srbi mogli da prave kompromis, dodajući da je takva neodgovorna politika i dovela do te situacije.

On je naglasio da takav stav SPC neće promijeniti njegovo mišljenje.

Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da se pun suverenitet i integritet Srbije na Kosovu i Metohiji, garantovan Ustavom i Rezolucijom 1244, ne smije dovesti u pitanje, te izrazio zabrinutost da se "pod vidom navodnog `razgraničenja između Srba i Albanaca`nameće mogućnost odvajanja ako ne cijelog, onda najvećeg i najvažnijeg dijela Kosova i Metohije iz sastava Srbije".

U saopštenju sa vanrednog, jesenjeg zasjedanja Sabora upozorava se da bi posljedice ovakve odluke bile tragične za opstanak Srba i njihovih svetinja, jer bi u tom slučaju većina njih ostala bez adekvatne zaštite i bezbjednosti zbog čega bi bili prinuđeni na iseljavane sa svojih istorijskih prostora.